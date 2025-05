F1 | Alpine, ufficiale Colapinto al posto di Doohan da Imola

Le dimissioni di Oliver Oakes dal ruolo di TP Alpine arrivate nella giornata di ieri erano solo il prodromo dell'annuncio che tutti si aspettavano. Ora è ufficiale: Franco Colapinto sarà il nuovo pilota del team di Enstone a partire dal Gran Premio F1 dell'Emilia Romagna di Imola. L'argentino prenderà (momentaneamente) il posto di Jack Doohan, che rimarrà comunque parte integrante del team.

Una sostituzione attesa da tempo

Non si può certo dire che la notizia sia sorprendente: la stagione F1 2025, per Doohan, era iniziata sin da subito con l'ingombrante ombra dell'argentino e della sua potenza di fuoco dal punto di vista economico alle spalle. Le dimissioni, arrivate ieri, di Oakes hanno poi fatto il resto: l'australiano, infatti, era stato selezionato proprio dal TP inglese, che ha lasciato tutto nelle mani di Flavio Briatore, mai convinto del potenziale di Jack. Le sue prestazioni poco brillanti in questo inizio di stagione, poi, hanno fatto il resto, e oggi è arrivata la conferma ufficiale.

Largo dunque a Franco Colapinto, che tornerà al ruolo di pilota titolare dopo la breve esperienza in Williams della passata stagione. Certo, con la squadra di Grove aveva ottenuto alcuni buoni risultati, ma è evidente che per convincere Briatore dovrà cercare di mantenere una costanza di rendimento che l'anno scorso era parso non avere, e soprattutto evitare di arrecare troppi danni. Il comunicato parla chiaro: cinque sono le gare a sua disposizione, al termine delle quali sarà rivalutato.

Voglio ringraziare il team per l'opportunità che mi sta dando. Sto lavorando duro per preparare le prossime gare e in particolare il triple-header che ci aspetta. Ho ambiziosi progetti a lungo termine, e voglio continuare a lavorare duramente per raggiungere i miei obiettivi

Un ambiente in continuo movimento

Jack Doohan, il suo è un arrivederci?

Dal suo ritorno nel “vecchio” ufficio di Enstone, non si può certo dire che Flavio Briatore sia rimasto fermo con le mani in mano. Dapprima la decisione di affidarsi alle PU Mercedes a partire dal 2026, mossa molto controversa, poi l'allontanamento di Oakes, anche se ufficialmente si è trattato di dimissioni volontarie. Ora ecco la scelta di mettere in macchina Franco Colapinto, peraltro ampiamente annunciata.

Certo, l'argentino è fortemente spinto da interessi economici e non solo di una precisa area geografica, che evidentemente hanno avuto un peso rilevante. Restano tanti dubbi, in particolare sul trattamento riservato a Jack Doohan, un rookie che ha avuto pochissimo tempo per mostrare il proprio talento, e sulla gestione della situazione. Non dimentichiamo, infatti, che allo stesso Colapinto, al momento, sono state concesse cinque gare. In tutto ciò, non va dimenticato che le prestazioni di Alpine sono ad oggi molto modeste, anche con la prima punta Pierre Gasly che non è certo l'ultimo arrivato in F1.

La sensazione, dunque, è che qualcosa possa continuare a muoversi sul fronte anglo-francese. Non resta a questo punto che dare il bentornato a Colapinto (che in realtà mai se ne era andato) e salutare Jack Doohan, con la speranza sincera che questo non sia un addio, ma solo un arrivederci.

Nicola Saglia