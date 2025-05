Clamoroso colpo di scena nella serata del martedì successivo al Gran Premio di Miami: Alpine ha ufficializzato con un breve comunicato le dimissioni con effetto immediato di Oliver Oakes dal ruolo di Team Principal. L'inglese, che aveva accettato l'incarico ad agosto 2024, lascia così la scuderia di Enstone a soli 9 mesi dal suo insediamento. Alpine ha reso noto nel breve comunicato come i compiti di Oakes verranno supervisionati da Flavio Briatore, che continuerà il suo operato nel team come Executive Advisor.

Il percorso di Oakes in Alpine

Nei nove mesi di incarico di Oakes in Alpine, l'inglese, in coppia con Briatore, aveva contribuito alla crescita del team francese nella seconda parte della scorsa stagione: giunto con la squadra in coda alla classifica Costruttori, a seguito della scarsa competitività della A524 guidata da Gasly e Ocon, la crescita della vettura vista dal ritorno successivo alla pausa estiva, unita al doppio podio sorprendente ottenuto nel pazzo GP del Brasile vinto da Verstappen, aveva permesso alla squadra francese di balzare al sesto posto della classifica dietro alla Aston Martin, ottenendo milioni importanti in premi. Quest'anno la situazione di partenza si era rivelata migliore rispetto a quella vista all'inizio dello scorso campionato: nonostante l'unico piazzamento a punti ottenuto da Pierre Gasly in Bahrain con il settimo posto finale, la A525 ha mostrato una migliore competitività rispetto alla monoposto precedente. A fare da contraltare alle prestazioni di Gasly, invece, Jack Doohan ha avuto un inizio più difficile e sono numerose le voci di una sua prossima sostituzione con Franco Colapinto, spinto fortemente da Briatore. In tal senso, sembra atteso per domani un comunicato ufficiale per uno shake-up in casa Alpine importante dopo appena sei gare dall'inizio della stagione.

Chi è Oakes

Classe 1988, nato a Norfolk, Oliver Oakes è un ex-pilota - nel 2006 è stato anche membro del programma giovani della Red Bull - e tra il 2015 e il 2024 è stato team principal di Hitech, team che attualmente corre, tra le altre categorie, in F2 e F3 e che in passato ha visto tra le sue fila piloti come Liam Lawson, Nikita Mazepin, Luca Ghiotto e Paul Aron, tra gli altri. Di Hitech Oakes è azionista, a seguito anche dell'acquisizione delle quote del team da Dmitry Mazepin, azionista della squadra nel periodo in cui il figlio ha corso in Formula 2.

Il futuro: Oakes verso Red Bull?

In casa Alpine i compiti di Oakes verranno momentaneamente presi da Flavio Briatore, nell'attesa che a Enstone trovino un sostituto del 37enne inglese. Il quale, invece, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere diretto verso la Red Bull dove ora la posizione di Christian Horner non sembra più essere così salda come un tempo.

Mattia Fundarò