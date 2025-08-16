MotoGP | GP Austria, Qualifiche: Bezzecchi regala la pole ad Aprilia, 2° Álex Márquez

La pole position per entrambe le gare del Gran Premio d'Austria 2025 di MotoGP è stata firmata da Marco Bezzecchi, con il miglior giro di Qualifica chiuso in 1:28.060. Al suo fianco sulla prima fila della griglia si schierano poi Álex Márquez, che si è preso la seconda piazza, e Francesco Bagnaia in terza posizione.

Bezzecchi si prende la pole su Alex Marquez e Bagnaia, 4° Marc Marquez

Sul circuito del Red Bull Ring il più veloce del sabato mattina e il più veloce del turno di Qualifica della MotoGP è stato Marco Bezzecchi. Il pilota numero #72 è stato quello che meglio ha interpretato le curve della Stiria e che per questo motivo è riuscito a portare a casa la prima posizione, con un tempo sul giro in 1.28.060. L'italiano scatterà quindi dalla miglior piazzola dello schieramento sia per la Gara Sprint del pomeriggio che per la gara della domenica: posizione vantaggiosa per poter pensare di portare a casa la tanto desiderata vittoria su questo tracciato. Questa è la prima pole che Bezzecchi porta a casa con Aprilia e la prima per il marchio di Noale in Austria. Lo accompagneranno sulla prima fila della griglia in primo luogo Álex Márquez, che in Qualifica ha messo insieme un giro in 1:28.076 e si è preso la seconda posizione, con soli +0.016 di distacco dal poleman della giornata. Completa la Top 3 dei classificati poi Francesco Bagnaia, che non è riuscito ad andare più avanti della terza posizione, ma è riuscito a girare in 1:28.202, conquistando in ogni caso una delle piazzole più ambite sullo schieramento di partenza. Ad aprire la seconda fila si trova invece Marc Márquez, quarto allo scadere del tempo e artefice di un tempo in 1:28.220, che lo ha posto appena alle spalle dei primi tre e davanti ad un ottimo Enea Bastianini, che invece si è preso la quinta posizione dopo essere passato per il Q1. Un giro in 1.28.236 è quello che ha messo l'italiano al centro della seconda fila, lasciando dietro di sè Fermin Aldeguer, che invece chiude la sequenza con la sesta posizione e un tempo fatto registrare in 1:28.302.

Terza fila per Acosta, disastro in Q1 per Yamaha

Buona Qualifica seppur con qualche problema poi per Pedro Acosta, che nel sabato mattina austriaco si è preso la settima posizione con un giro in 1:28.416, seguito a ruota da Franco Morbidelli in ottava piazza. A fare compagnia a questo duo di piloti sulla terza fila ci pensa infine Raul Fernandez, che al termine del turno si prende la nona posizione e beffa Joan Mir, lasciandolo in decima piazza. Undicesimo posto poi per Brad Binder, che si aggrappa alle ultime posizioni del gruppo di piloti in Q2, insieme a Johann Zarco - dodicesimo alla bandiera a scacchi. Chi invece è rimasto in Q1 è stato Luca Marini, che nonostante un buon turno di Qualifica non è riuscito a passare il taglio, rimanendo quindi in tredicesima posizione. Insieme a lui anche Jorge Martín, quattordicesimo, seguito da Fabio Di Giannantonio. Sessione da dimenticare invece per Yamaha, con Fabio Quartararo per la prima volta fuori dal Q2 in questa stagione e in sedicesima posizione. Alle sue spalle si qualifica Alex Rins, con Miguel Oliveira in diciottesima posizione e Jack Miller in ventesima, intervallati da Ai Ogura. Out per il resto del weekend invece Maverick Viñales, che al termine della Qualifica è stato dichiarato unfit.

MotoGP | GP Austria: i risultati delle Qualifiche

Valentina Bossi

