WorldWCR | Misano: María Herrera inaugura il mondiale a tinte rosa

Nel weekend del WorldSBK sul circuito di Misano è iniziata una nuova era del motociclismo. In Romagna ha preso il via la prima edizione del WorldWCR, il campionato del Mondo di motociclismo femminile. Nonostante i problemi del Sabato, Gara 2 ha riservato grandi emozioni: a trionfare è María Herrera, che si aggiudica due manche al cardiopalma.

Le condizioni di Mia Rusthen e Jessica Howden

La giornata di Sabato è stata tremenda per il neonato WorldWCR. Nel corso di Gara 1, precisamente alla fine del 5° passaggio, la regia ha brevemente inquadrato la Yamaha R7 di Mia Rusthen andare fuori pista ad una velocità impressionante poco prima della “Misano 2”. La dinamica dell'incidente è ancora da definire, ma da subito le condizioni della pilota norvegese sono parse gravi: intubata in circuito, la #29 è stata prontamente trasportata al “Bufalini” di Cesena, Rusthen ha ricevuto le migliori cure possibili. Come fa sapere la famiglia attraverso una nota, i medici hanno deciso di operare il politrauma per alleviare la pressione sulla testa e l'emorragia. L'intervento è andato bene ed i parametri vitali di Rusthen sono stabili: da quello che si sa, la pilota è stata messa in coma farmacologico.

Nella ripartenza di Gara 1 (ore 16:00, ndr), la vittima di un grande spavento è Jessica Howden. La pilota sudafricana è caduta alla “Variante del Parco” nel primo giro, venendo così investita da alcune colleghe. Anche lei trasportata prontamente a Cesena, Howden è risultata negativa alla TAC, rimanendo sempre cosciente.

Gara 1 | María Herrera fa la storia: è la prima vincitrice del mondiale femminile

La terza e decisiva ripartenza di Gara 1 WorldWCR a Misano ha portato un altro spavento: questa volta è stata Lena Kemmer a cadere in un contatto sul rettilineo del traguardo pochi istanti dopo il via, fortunatamente senza conseguenze. Davanti, nonostante i soli 5 giri a disposizione, è una lotta a due: non potevano che essere María Herrera e Ana Carrasco a giocarsi la prima vittoria della storia nel mondiale femminile, vista la visibilità che hanno ed il ruolo di pioniere che svolgono per il movimento rosa. L'ex campionessa del Mondo WorldSSP300 ha corso tutta la gara dietro all'attuale pilota MotoE, tentando l'attacco appena dopo il “Curvone” all'ultimo passaggio. Inizialmente il sorpasso ha successo, ma al “Carro” Herrera risponde con grande forza, arrivando quasi al contatto e vincendo la prima corsa della storia del campionato.

Dietro la lotta è stata piuttosto accesa anche per quanto riguarda la 3ª posizione: inizialmente, il gradino più basso del podio sembrava spettare a Beatriz Neila Santos, ma Sara Sánchez aveva altri piani in testa. Sánchez ha attaccato Neila Santos proprio dopo il “Curvone” all'ultimo giro, il che ha portato leggermente larga la quattro volte campionessa europea in carica. Questo ha permesso anche a Roberta Ponziani di prendersi la posizione sulla pilota Pata Prometeon Yamaha: Sánchez ha così chiuso il podio davanti a Ponziani e Neila. Sesta posizione per la cilena Isis Carreño, brava a tenere il passo delle motocicliste di testa nei primi passaggi. La pilota cilena precede Chun Mei Liu e Ran Yochay, con Lucy Michel e Pakita Ruiz a chiudere la top 10.

WorldWCR | Misano: i risultati di Gara 1

Gara 2 | Herrera raddoppia all'ultima curva su Sánchez

Gara 2 del WorldWCR a Misano ha dato un'idea più chiara dei valori in campo: sicuramente la seconda manche è stata più tranquilla dal punto di vista degli incidenti e le pilote hanno potuto portare a termine i 12 giri inizialmente previsti dal programma. Le quattro in testa, però, non sono affatto cambiate: è ancora una volta poker spagnolo, con María Herrera che completa la doppietta in questo primo round storico. La pilota Forward non ha di certo avuto vita facile grazie ad una Sara Sánchez più che combattiva: la spagnola, con trascorsi nel CIV SS300, ha tentato l'attacco sulla rivale al “Curvone”, mettendosi in testa e chiudendo la traiettoria sia al “Carro” che a “Misano 1”. Quando sembrava tutto finito Herrera ha tentato il tutto per tutto all'ultima curva, riuscendo nell'impresa di superare la rivale lasciando andare i freni della sua Yamaha R7. Sul traguardo sono solo 85 millesimi a separare le due.

Dietro si è creata una lotta a due anche per quanto riguarda il gradino più basso del podio. A spuntarla è Ana Carrasco, la quale ha dovuto sudare le proverbiali “sette camicie” per battere un'arrembante Beatriz Neila Santos più aggressiva e concreta rispetto alla prima manche. La quattro volte campionessa europea si è fatta sverniciare nelle ultimissime fasi, arrivando a soli 47 millesimi dal primo podio mondiale. Quinta posizione per una solitaria Roberta Ponziani: l'italiana si trova nella terra di mezzo, ancora lontana dalle prime ma allo stesso tempo troppo veloce per il resto della concorrenza. Isis Carreño si conferma al 6° posto davanti alla francese Ornella Ongaro, capace di vincere la volata con Ran Yochay e Pakita Ruiz. A chiudere la top 10 è Lucy Michel, mentre è 17ª la wild-card italiana Beatrice Barbera.

WorldWCR | Misano: i risultati di Gara 2

