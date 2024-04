F1 | Annunciato il calendario 2025: si parte da Melbourne!

La FIA e la F1 hanno pubblicato il calendario del Mondiale di Formula 1 2025. Restano 24 gli appuntamenti in programma come accaduto nella stagione in corso, ma sono da segnalare alcuni importanti cambiamenti. Le due tappe italiane di Imola e Monza si terranno rispettivamente nei weekend del 16-18 maggio e del 5-7 settembre come il settimo e il sedicesimo round del Campionato del Mondo di F1.

Credits: F1 / Twitter X

I cambiamenti nel dettaglio

Il GP Australia torna ad inaugurare il Mondiale di Formula 1: l'ultima volta per l'Albert Park fu nel 2019 prima della pandemia Covid-19 e prima che le tappe del Medio Oriente irrompessero negli ultimi anni. Parlando di esse, lo spostamento in particolare del Bahrain nel mese di aprile sarà un “ritorno alle origini” per la tappa di Sakhir che, dal suo debutto nel 2004, aveva quasi sempre tenuto il suo Gran Premio in piena primavera.

Confermato il GP Cina che si terrà prima del GP Giappone, con quest'ultimo che darà il via al primo triple header della stagione con Bahrain e Jeddah. Un altro avverrà tra maggio e giugno con le tappe di Imola, Monaco e Barcellona, con quest'ultima che viene anticipata prima del GP Canada a Montréal. Altro cambiamento degno di nota lo spostamento del GP Belgio di Spa-Francorchamps rispetto al GP Ungheria, ultimo atto prima della pausa estiva.

Niente da segnalare invece per le tappe conclusive, con Baku che rimarrà nel slot di settembre dopo Monza e con il GP Las Vegas che sarà l'unico del calendario a venire corso di sabato (domenica in Europa). La gara cittadina sull'iconica Strip darà anche inizio al triple header finale della stagione con i GP del Qatar e di Abu Dhabi

Le dichiarazioni

Nel comunicato congiunto di F1 e FIA per la presentazione del calendario abbiamo riportato le parole del CEO della Formula 1 Stefano Domenicali e del Presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile Mohammed Ben Sulayem.

Queste le dichiarazioni di Domenicali

Il 2025 sarà un anno speciale mentre ci prepariamo a festeggiare i 75 anni dalla creazione del Mondiale di Formula 1, un'eredità che ci permette di portare a voi questo eccitante calendario. Ancora una volta visiteremo 24 località incredibili attorno al globo che ci regaleranno corse di altissimo livello, ospitalità e tanto divertimento per i nostri milioni di fan in tutto il mondo.

Di seguito le parole di Ben Sulayem:

Il calendario del Mondiale di Formula 1 2025, approvato dal World Motor Sport Council, è la testimonianza ulteriore della nostra missione collettiva di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità tramite la regionalizzazione degli eventi. Anche se il nostro focus persiste sulla stabilità complessiva della Formula 1, abbiamo condiviso l'impegno per l'ambiente e per la salute e il benessere di tutto il nostro staff. La Formula One Management (FOM), sotto la guida di Stefano Domenicali, ha prodotto un calendario che presenta il giusto mix di circuiti tradizionali e località moderne. Ringraziamo gli host, i governi locali e i tantissimi volontari della FIA per i loro sforzi continui nel rendere la Formula 1 un vero spettacolo globale di massa mentre ci prepariamo a celebrare il 75° anno del nostro sport.

Andrea Mattavelli