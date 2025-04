MotoGP | GP Qatar, Practice: svetta Morbidelli, Bagnaia beffa Marquez

Il venerdì del GP del Qatar non delude, anzi, regala grandi colpi di scena. Alla fine, ad avere la meglio è Franco Morbidelli, che chiude al comando le Prove Ufficiali della MotoGP valevoli per l'accesso diretto al Q2 di domani. Alle sue spalle si piazzano i due compagni-rivali ufficiali, con Francesco Bagnaia che beffa di pochi millesimi Marc Marquez, rispettivamente secondo e terzo. Quarto Fabio Di Giannantonio, quinto il leader iridato Alex Marquez.

Dominio Ducati in top5

A Lusail, la prima giornata va in archivio con Ducati protagonista, ma non senza sorprese. Il miglior tempo del GP del Qatar, infatti, è firmato da Franco Morbidelli, che nel time attack finale ferma il cronometro in 1:50.830 e chiude così al comando la sessione di Practice. Come detto, alle sue spalle troviamo la coppia di ufficiali, con Francesco Bagnaia, secondo in 1:50.975, che ‘beffa’ di soli 22 millesimi il compagno di squadra Marc Marquez, terzo in 1:50.997 dopo essere stato il più veloce nella prima sessione di prove libere.

Leggermente più arretrato, in quarta posizione, si piazza un consistente Fabio Di Giannantonio, la cui ripresa dall'infortunio prosegue a gonfie vele, che firma il tempo di 1:51.129 e precede così il leader del Mondiale Alex Marquez, quinto in 1:51.236, che completa così una top5 dominata dalla Casa di Borgo Panigale.

Sesta piazza per un ottimo Fabio Quartararo, autore di un 1:51.293 che gli regala il primo posto della ‘coppa Yamaha’ e - soprattutto - l'accesso diretto al Q2 di domani. Lo marcano stretto le due KTM di Pedro Acosta e Maverick Vinales, rispettivamente settimo (1:51.391) e ottavo (1:51.455). Chiudono la top10 Fermin Aldeguer e Johann Zarco, rispettivamente nono (1:51.455) e decimo (1:51.615), anche loro ammessi direttamente al Q2 di domani.

Honda non al top, Aprilia arretrate

Sfiorano l'accesso diretto al Q2 la Yamaha di Alex Rins, undicesimo, e le due Honda ufficiali, con Luca Marini, dodicesimo, che precede di un soffio (9 millesimi) il compagno di squadra Joan Mir, tredicesimo. Nulla da fare anche per le KTM di Brad Binder, quattordicesimo, e di Enea Bastianini, solamente sedicesimo.

Sessione particolarmente complicata per Aprilia: al di là del rientrante Jorge Martin, ventesimo (ma ampiamente giustificato visto l'infortunio che gli ha fatto saltare tutto l'inizio di stagione), non va bene neanche a Marco Bezzecchi, diciannovesimo e molto distante dai primi. Leggermente meglio i due piloti Trackhouse, con il rookie Ai Ogura ancora una volta il migliore (quindicesimo), che tiene dietro il compagno Raul Fernandez, solamente diciottesimo.

MotoGP | I risultati delle Practice

La classifica finale e i tempi della sessione di Prove Ufficiali di MotoGP | Credits: MotoTiming.Live

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Qatar, FP1: Marc Márquez primo davanti a Di Giannantonio e Bagnaia