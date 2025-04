MotoGP | GP Qatar, FP1: Marc Márquez primo davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

Il weekend del Gran Premio del Qatar della MotoGP ha inizio con il primo turno di Prove Libere, che ha visto Marc Márquez chiudere davanti a tutti, seguito a ruota da Fabio Di Giannantonio in seconda posizione e Francesco Bagnaia in terza.

Márquez il più veloce della sessione, Di Giannantonio e Bagnaia all'inseguimento

A chiudere la prima sessione di prove sulla pista del Qatar in testa allo schieramento è Marc Márquez, che fa segnare un tempo di 1:52.288 e porta a casa la prima posizione, creando un distacco notevole rispetto al resto del gruppo. Dietro di lui si piazza Fabio Di Giannantonio, che grazie a un giro concluso in 1:52.801 fa registrare il secondo tempo più veloce del primo pomeriggio qatariota. A completare la Top 3 è invece Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati del team Ducati Lenovo si posiziona al terzo posto alla fine dei 45 minuti di sessione, chiudendo davanti ad Álex Márquez, che invece è al quarto posto con un tempo di 1.52.945.

Al quinto posto arriva invece un ottimo Maverick Viñales, che chiude il turno in quanto miglior KTM in pista e con un tempo di 1:53.162, a +0.874 di distacco dal primo classificato, seguito a ruota da Franco Morbidelli, che invece ha concluso appena fuori dalla Top 5 con un sesto posto e dei tempi che sembrano promettere bene in previsione del turno di Practice. Settimo allo scadere del tempo è il rookie Fermín Aldeguer, che è riuscito a terminare il suo miglior giro in 1:53.198 e si è piazzato davanti a Joan Mir, in ottava piazza e miglior Honda della sessione, e Marco Bezzecchi, che invece ha concluso in nona posizione.

Buoni Acosta e Quartararo, Martín ventesimo al rientro

Turno incoraggiante anche per Pedro Acosta, che è riuscito a conquistare la posizione di chiusura della Top 10 dopo un giro in 1:53.297 che è valso il decimo posto, appena davanti a Fabio Quartararo, che invece ha terminato in undicesima posizione ed è il pilota Yamaha più in alto in classifica. Buoni i tempi, anche se lontani da quelli dei piloti di testa, di Luca Marini e Alex Rins, che rispettivamente hanno concluso in dodicesima e tredicesima posizione e sono pronti a migliorare in vista del turno della sera, che sarà valevole per l'accesso diretto al Q2. Quattordicesima piazza per il pilota Honda LCR Johann Zarco, che è riuscito con il suo miglior tempo di 1:53.477 a chiudere davanti a Ai Ogura, quindicesimo, e Augusto Fernández, che ha terminato in sedicesima posizione.

Prima sessione dopo il rientro dall'infortunio per il campione del mondo in carica Jorge Martín, che torna in sella alla sua Aprilia e può finalmente tornare a lavorare per trovare sicurezza sulla moto. Il numero #1 ha chiuso questa sessione in ventesima posizione e con un miglior tempo di 1:54.112, piazzamento che rispecchia perfettamente la mancata possibilità di provare l'Aprilia nel corso delle scorse e dei test invernali, che ha saltato a causa degli infortuni. Il campione di Aprilia si piazza quindi in fondo alla classifica, alle spalle di Enea Bastianini e Jack Miller, rispettivamente in 18esima e 19esima posizione, e davanti a Raúl Fernández e Somkiat Chantra, che invece chiudono la classifica.

MotoGP | GP Qatar: i risultati delle FP1

Valentina Bossi

