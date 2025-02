F. Regional Oceania | Lindblad conquista la Nuova Zelanda

Non poteva iniziare in maniera migliore il 2025 di Arvid Lindblad. Il britannico, che nel 2025 sarà al via in F2 con Campos Racing, ha dominato il primo campionato di questa stagione, andando a ottenere il titolo di campione della F. Regional Oceania, disputata nell’arco di cinque weekend consecutivi in Nuova Zelanda. Un successo schiacciante, il suo, che ripercorre i passi di piloti come Norris e Lawson, già vincenti da queste parti e ora protagonisti in F1.

Arvid domina un campionato dal livello altissimo

Cinque vittorie su quindici gare totali sono certamente un bottino importante, che ha permesso a Lindblad di essere al top della classifica della F. Regional Oceania. Nell’arco dei cinque round stagionali, la sua costanza di rendimento ha certamente stupito, con quattro successi ottenuti nelle main races della domenica pomeriggio, le gare più lunghe, in cui esperienza e capacità di guida fanno sempre la differenza. Paradossalmente, l’unico round in cui Arvid ha mancato l’appuntamento con il successo è stato proprio l’ultimo, disputatosi ad Highlands, in cui un secondo posto nella prima gara del weekend è comunque stato sufficiente ad incoronarlo campione.

Difficile trovare una pecca in questi quaranta giorni neozelandesi del britannico, che da Taupo fino a Cromwell ha sfruttato al meglio il potenziale messo in pista dal team M2 Competition. E così, il 2025 si è aperto per lui con il primo titolo della carriera in un campionato monoposto, dopo che già lo aveva sfiorato nel 2023 nella Formula 4 di casa nostra. Già in quel caso, la velocità e la grinta non erano in discussione; semmai, a mancare era stata la costanza di rendimento dopo un inizio di stagione da rullo compressore. Ecco, in Nuova Zelanda Lindblad è sembrato aver trovato anche questa caratteristica che forse gli mancava; un segnale di avvertimento importante per i suoi avversari nella categoria cadetta. Inoltre, non va dimenticato che Arvid è, dopo la promozione di Hadjar in Racing Bulls, la punta di diamante della Red Bull Driver Academy, e avrà certamente gli occhi del Circus addosso. Dovesse fare bene, inizierebbero per lui a farsi sentire sirene importanti, e con questo trionfo si è già anche portato a casa i punti necessari per la Superlicenza.

Scoular secondo e migliore dei rookies, a Will Brown il New Zealand GP

Aveva avuto un inizio fulminante, Zack Scoular. Il kiwi che corre con licenza emiratina aveva infatti vinto la primissima gara stagionale a Taupo, stupendo un po’ tutti. Fino ad ora, infatti, non aveva ottenuto risultati particolarmente entusiasmanti in F4, né negli Emirati né in Gran Bretagna. Il salto di categoria sembra comunque avergli fatto bene, dal momento che è riuscito ad ottenere anche un altro successo a Manfield e il secondo posto assoluto in graduatoria, migliore tra i rookies con 314 punti contro i 370 del dominatore Lindblad. Alle sue spalle ha chiuso Nikita Johnson, giovane promessa americana che sta cercando di farsi strada nei campionati propedeutici europei.

A proposito di drivers a stelle e strisce, hanno deluso le aspettative Josh Pierson e Jett Bowling, portacolori delle academy rispettivamente di Ed Carpenter e Chip Ganassi. Meglio di loro hanno sicuramente fatto Patrick Heuzenroeder, quarto alla fine, e Mathias Zagazeta; in particolare, il peruviano ha mostrato una crescita importante che potrà portare a buoni risultati nella serie europea. Da segnalare, inoltre, l’ottimo rendimento di Will Brown. Lo specialista delle gare stock australiane ha preso parte a tre appuntamenti su cinque, vincendo il New Zealand Grand Prix di Highlands e mostrando ottime capacità di adattamento alle monoposto.

Will Brpown davanti a tutti nel corso del New Zealand Grand Prix

Arvid Lindblad, dunque, ha letteralmente dominato il primo campionato a ruote scoperte del 2025. Una considerazione in merito alla F. Regional Oceania va fatta, perché spesso si tende a sottovalutarla. In realtà, si tratta di una serie che ha ben poco da invidiare alle “sorelle maggiori”, specialmente quella corsa in Medio Oriente nello stesso periodo. Piste difficili, vecchio stile, in cui l’errore non è perdonato e il miglior pilota ha le possibilità di mostrare il proprio talento in mille modi diversi. Proprio per questo, il successo dell’inglese riveste un’importanza rilevante, e sarà certamente di buon auspicio per il resto del 2025.

Nicola Saglia