Formula Regional Oceania | Il 2025 inizia in Nuova Zelanda, Lindblad tra i protagonisti

La categoria a ruote scoperte che aprirà il 2025 sarà un grande classico degli inverni del motorsport. In Nuova Zelanda, infatti, sarà di scena la Formula Regional Oceania, erede della tradizione motoristica kiwi iniziata negli anni ’60 con la Tasman Series e poi arrivata fino a noi con la Castrol Toyota Racing Series. Tra i protagonisti già annunciati spicca il nome di Arvid Lindblad, pupillo Red Bull che preparerà qui il suo debutto in F2.

Cinque round per un mese di fuoco

Come ormai da tradizione, saranno cinque i round che andranno a caratterizzare anche l’edizione 2025 del Formula Regional Oceania Championship. In ognuno di essi, piloti e team avranno a disposizione due sessioni di qualifica per ben tre gare, in cui solitamente i colpi di scena si sprecano e i valori in campo sono molto equilibrati. Ciò che caratterizza il campionato sono sicuramente le location e i layout dei tracciati vecchio stile, molto selettivi, in cui le vie di fuga non consentono e non perdonano errori di sorta.

Il debutto della stagione avrà luogo, nel corso del prossimo weekend, al Taupo International Motorsport Park, circuito di 3,5 km che recentemente ha ospitato anche il Repco Supercars Championship e la A1 GP. La settimana successiva sarà la volta del tracciato di Hampton Downs, prima di trasferire armi e bagagli al Circuit Chris Amon di Mansfield, vero e proprio classico delle corse a ruote scoperte down under. Il suo layout è stato supervisionato proprio dall’ex pilota Ferrari, che ha portato “a casa” alcune delle caratteristiche dei tracciati europei, mixandole in modo da creare uno dei tracciati più interessanti dell’emisfero australe.

Il quarto round, a cavallo tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, segnerà il ritorno delle Tatuus sul circuito di Teretonga, nell’Isola Sud, prima del gran finale. Nel 2025, sarà il bellissimo Highlands Motorsport Park di Cromwell, a 50 km da Queensland, a decretare il vincitore della Formula Regional Oceania 2025. Una pista molto interessante, con il suo layout a “8”, la chicane Bus Stop e i lunghi curvoni che non consentono il minimo errore; uno stile di tracciato molto “americano”, se vogliamo. Inoltre, sarà questa la sede del New Zealand Grand Prix, come da tradizione, la gara più importante del campionato.

Lindblad per iniziare al meglio il 2025

Nella starting list della stagione 2025 del campionato neozelandese sicuramente brilla la stella di Arvid Lindblad. Il diciassettenne inglese è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti del motorsport attuale, e non a caso è stato ben presto inserito nelle file del Red Bull Young Drivers Program. Dopo aver disputato un buon 2024 in F3, con quattro vittorie a referto, la stagione che sta per iniziare lo vedrà protagonista nel campionato cadetto, con una promozione che sicuramente gli metterà tanta pressione ma gli fornirà anche tante possibilità di fare bene. Per preparare al meglio il campionato, Lindblad ha scelto di cimentarsi nella Formula Regional Oceania, nelle file del team M2 Competition.

Sono veramente contento di poter partecipare a questo campionato. Sarà la prima volta per me in Nuova Zelanda, dunque tutti i circuiti rappresenteranno una nuova, entusiasmante sfida per me. Qui si sono formati tanti piloti che poi sono stati vittoriosi in F1, e credo che rappresenti il modo migliore per me per prepararmi alla stagione che mi attende in F2.

Oltre che sull’inglese, occhi puntati anche su Matias Zagazeta e Enzo Yeh, sempre all’interno del team M2 Competition. Ci sarà anche il ritorno dell’australiano Tommy Smith, che dovrà però limitare la sua presenza a due eventi, a causa della concomitanza con i test in preparazione della prossima stagione IndyNXT, in cui sarà protagonista. Insomma, tutto è pronto per il Formula Regional Oceania Championship, apertura d’eccezione della stagione 2025 in pista.

Nicola Saglia