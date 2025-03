F1 | GP Australia, qualifiche: Hadjar e Bortoleto star al ballo dei debuttanti

Quando si parla dei debuttanti nel Mondiale F1 2025, si tende sempre a porre l’accento su Antonelli (per ovvie ragioni) e Lawson, che rookie in tutto e per tutto non è, avendo già disputato una manciata di GP tra 2023 e 2024. Dei due che si sono giocati il titolo nella categoria cadetta la passata stagione, invece, in molti si dimenticano, o fingono di essere distratti in merito. Oggi Isaac Hadjar e Gabriel Bortoleto si sono presi la loro bella rivincita, al netto di come finirà la gara di domani.

Isaac a ridosso della top ten

Il migliore tra i nuovi arrivati della F1 in questa prima qualifica stagionale è stato il franco algerino Isaac Hadjar, che ha portato la sua Visa CashApp RB in undicesima posizione, a ridosso di una top ten che ha accarezzato a lungo. Difficile chiedere di più al vicecampione F2, considerando che ha chiuso non troppo staccato dal team mate Tsunoda e che davanti si sono inserite anche le due Williams evidentemente in grande stato di forma sul tracciato australiano. L’undicesimo tempo in 1:16.175 è certamente un buon modo per iniziare, soprattutto su un tracciato complicato e per nulla incline a concedere errori come quello australiano. La gara di domani sarà certamente complicata, soprattutto per l’incognita pioggia. Hadjar dovrà essere bravo a mantenere la calma e sfruttare tutte le occasioni, a partire dalla partenza: la possibilità di arrivare a punti nella prima gara in carriera è tutt’altro che remota.

Sono molto contento per il risultato e per essere stato il migliore tra i rookie. Ho avuto una grande macchina per tutta la giornata. Sono leggermente dispiaciuto di non essere stato in grado di raggiungere la Q3 per pochi centesimi, ma non vedo l’ora di scendere in pista domani.

Il mezzo miracolo di Gabriel con la Stake F1

Dopo le tre giornate di test a Sakhir, Stake F1 era sembrato un team intento più che altro a pianificare il proprio futuro targato Audi piuttosto che concentrato sul presente nel Circus. Ed effettivamente, le prestazioni del team di Hinwil in questa prima qualifica dell’anno non sono state certamente esaltanti. Gabriel Bortoleto, però, ha fatto qualcosa di importante, qualificandosi per il Q2 e, soprattutto, mettendosi alle spalle l’esperto team mate Nico Hulkenberg, autore di un errore nel T3 nelle fasi decisive del Q1. Una volta entrato nella top 15, poi, il brasiliano ha potuto fare ben poco, ma la sua prestazione non è certo passata inosservata. Ottimo lavoro il suo, soprattutto considerando il valore non certo eccelso della vettura svizzera. Domani sarà una battaglia durissima, considerando che alle sue spalle partiranno anche Antonelli e Lawson. La pioggia, però, rimescolerà parecchio le carte, e un pilota bravo e molto preparato dal punto di vista tattico come lui può avere qualche chance in più rispetto al solito.

Penso che abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, massimizzando quanto avevamo messo insieme durante le prove libere. Volevo anche provare ad entrare nel Q3, ma ho fatto un piccolo errore perché ho spinto veramente troppo, e a quel punto non aveva senso prendersi ulteriori rischi. Domani avremo una alta possibilità di pioggia, e questo potrà fare la differenza: con una gara pulita penso che potremo ottenere un risultato importante.

