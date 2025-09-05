WorldSSP | Magny-Cours, Superpole: Öncü precede Manzi

È tripletta Yamaha nella Superpole del WorldSSP a Magny-Cours. Sul tracciato francese la R9 si dimostra ancora una volta come la moto da battere, con i due contendenti al titolo ad aprire la classifica. Can Öncü si è preso la terza pole dell'anno davanti al rivale Stefano Manzi.

Öncü-Manzi, si scaldano gli animi

La lotta per il titolo si infiamma: Can Öncü si prende la terza pole position del 2025 grazie al tempo di 1:39.442 fatto registrare giusto prima della bandiera rossa esposta dalla Direzione Gara per il problema tecnico di Mattia Volpi. Il turco partirà davanti al compagno di marca Stefano Manzi, leader del campionato ed unico rivale per il titolo. Öncü, però, deve recuperare ben 59 lunghezze sull'italiano di Ten Kate Racing. Il costruttore di Iwata si è preso anche il terzo posto della prima fila con Lucas Mahias. Il francese è l'unica speranza francese in casa.

Kawasaki e Surra stupiscono, Booth-Amos 10°

Bo Bendsneyder conferma quanto di buono fatto vedere a Balaton Park conquistando la 4ª posizione sulla griglia di partenza. L'olandese di MV Agusta precede Jeremy Alcoba sulla Kawasaki 636. Un altro buon risultato per lo spagnolo in forza al team di Manuel Puccetti, che precede l'italiano Federico Caricasulo. Il ravennate, tre anni fa, ha conquistato proprio a Magny-Cours la pole position. Oggi, in sella alla Ducati del D34G Racing Team, il #64 chiude la seconda fila. Settima posizione per il debuttante Alberto Surra: il torinese, tra i migliori del JuniorGP Moto2, è in Francia per sostituire l'infortunato Mahendra con la R9 di Evan Bros.

Ottava posizione per la seconda Ducati Panigale V2 in pista con Philipp Oettl: il tedesco è caduto nelle fasi conclusive del turno, ma è stato comunque capace di piazzarsi a metà della terza fila davanti alla Honda di Corentin Perolari. Decima posizione per Tom Booth-Amos, mentre è addirittura 17° Jaume Masiá. Tra gli italiani da sottolineare il 12° posto di Filippo Farioli con la seconda MV Agusta. Tredicesima posizione per Niki Tuuli con la nuova SRK 800 RS, mentre Raffaele De Rosa è 19°.

WorldSSP | Magny-Cours: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

