F1 | GP Spagna, FP2: Piastri al top davanti a Russell e Verstappen

Il venerdì del GP Spagna sul circuito del Montmelò si tinge di orange. Dopo aver ottenuto la miglior prestazione questa mattina con Lando Norris, la McLaren si è riconfermata anche nel pomeriggio piazzando in prima posizione Oscar Piastri. Alle spalle dell'attuale leader del Mondiale si è rivista la Mercedes con George Russell che si è fermato a soli 286 millesimi dalla vetta, mentre ha chiuso il podio virtuale Max Verstappen, terzo e a 310 millesimi dall'australiano.

PIASTRI DAVANTI A TUTTI

Con un giro praticamente perfetto, con tutti e tre settori “fucsia”, Oscar Piastri ha messo immediatamente in chiaro le sue intenzioni per il proseguo del weekend, rispedendo al mittente le presunte difficoltà che avrebbe potuto riscontare la McLaren con il il cambio regolamentare sulle ali. Oltre che sul giro secco, infatti, il team di Woking è sembrato piuttosto in palla anche nei long run, anche se in queste condizioni, non è sembrata così dominante soprattutto nei confronti della Red Bull di Max Verstappen. L'olandese, terzo a fine giornata a poco più di tre decimi dal miglior tempo, ha impressionato per la costanza ottenuta nella sua simulazione sul passo gara, un fattore da non trascurare in vista del Gran Premio di domenica. Segnali positivi, almeno sul time attack per la Mercedes che, dopo il weekend decisamente no di Montecarlo, con George Russell ha chiuso in P2 certificando l'ottima forma dell'inglese in condizioni di qualifica.

NORRIS SORNIONE, FERRARI IN DIFFICOLTA'

Quarto, e con l'identico tempo di Max Verstappen, troviamo Lando Norris che, dopo aver svettato nella sessione mattutina, ha concentrato principalmente il suo lavoro in ottica gara spaventando la concorrenza con una sequenza impressionante di giri, sia con gomme soft che con gomme medie, ottenendo tempi inavvicinabili per il resto della griglia. Passo indietro per la Ferrari che, dopo una discreta sessione mattutina, non è riuscita a ripetere i tempi della FP1 fermandosi con Charles Leclerc in P5 e con Lewis Hamilton in P11, con entrambi i piloti che hanno lamentato diversi problemi di guidabilità e di bilanciamento della SF25. Scorrendo la classifica dei tempi troviamo poi Andrea Kimi Antonelli (6°) davanti ad un Fernando Alonso (7°) che, come a Montecarlo, ha certificato la bontà degli aggiornamenti introdotti dall'Aston Martin nelle ultime gare, mentre chiudono la top 10 Pierre Gasly (8°) e le due Visa Cash App di Isaac Hadjar e Liam Lawson.

INDIETRO LE WILLIAMS

Fuori dalla Top 10, come detto, un Lewis Hamilton (11°) decisamente in difficoltà con la sua Ferrari e con un distacco di sette decimi abbondanti dalla vetta. Alle spalle del sette volte Campione del Mondo, Nico Hulkenberg (12°) ha proseguito nel personalissimo trend positivo degli ultimi appuntamenti (anche in rapporto alla vettura di cui dispone), mettendosi alle spalle le ben più competitive Red Bull di Yuki Tsunoda (13°) e Williams di Carlos Sainz (14°) e Alexander Albon (15°), con le vetture di Groove apparse piuttosto in difficoltà sul circuito catalano. Chiudono la classifica Lance Stroll (16°), Gabriel Bortoleto (17°), Esteban Ocon (18°), Oliver Bearman (19°) e Franco Colapinto (20°).

Credits: Account X Formula 1

Chiuso il venerdì del Montmelò, l'appuntamento è per la giornata di domani con le FP3 alle 12:30 e con le qualifiche che scatteranno alle ore 16.

Vincenzo Buonpane