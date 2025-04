F1 | GP Arabia Saudita, Verstappen: "Non mi aspettavo la pole"

Max Verstappen ci mette ancora del suo e conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Un colpo da vero campione che lo ha messo davanti ai suoi principali avversari, con Oscar Piastri secondo e Lando Norris decimo dopo un contatto con le barriere. Un risultato conquistato anche grazie all'aiuto del suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, che gli ha offerto la scia all'inizio del giro, e che gli ha permesso di ottenere quei dieci millesimi necessari per la pole position.

Le prestazioni di Max Verstappen hanno subito un crescendo durante il corso delle sessioni di prove libere e della qualifica. Se il venerdì il gap con gli avversari e soprattutto Mclaren era abbastanza importante, già da questo pomeriggio la situazione è cambiata fino ad arrivare alla performance della qualifica. Giro dopo giro Verstappen ha conquistato sempre più fiducia fino ad ottenere la pole position finale. Un colpo da maestro che gli consente di partire dalla prima casella, e che dimostra ancora una volta come il pilota può fare la differenza.

Un Max Verstappen entusiasta al termine delle qualifiche ha dichiarato:

Non mi aspettavo di essere in pole position dopo le sessioni di prove libere. Abbiamo fatto dei cambiamenti all'ultimo minuto che hanno funzionato. La macchina prendeva vita giro dopo giro. Sono contento del risultato, anche se credo che sarà difficile tenere gli avversari dietro domani. Una qualifica solida rispetto a quella del Bahrain, vediamo cosa riusciremo a fare in gara.