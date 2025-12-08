F2 | Ufficiale: Gabriele Minì lascia Prema e passa in MP Motorsport

Gabriele Minì continuerà il proprio percorso in Formula 2 anche nel 2026, questa volta vestendo i colori di MP Motorsport. Il team olandese ha ufficializzato l’ingaggio del pilota palermitano, che affronterà così la sua seconda stagione completa in F2 dopo un 2025 concluso con tre podi e 72 punti, valevoli per il 13° posto in campionato.

Minì cambia squadra ma non obiettivi

L’ingresso in MP Motorsport rappresenta per il siciliano un cambio di ambiente ma anche una sorta di ritorno alle origini tecniche, come spiegato dallo stesso pilota:

Sono davvero contento di potermi unire a MP Motorsport per la mia seconda stagione in F2. I loro piloti sono stati avversari agguerriti per tutta la mia carriera in monoposto, e sicuramente anche in F2, quindi è bello passare dalla loro parte per il prossimo anno! So che è un team olandese, ma collaborare con MP è anche una sorta di ritorno a casa, dato che il loro team di ingegneri è guidato da tre stimati italiani che hanno vinto diversi titoli in Formula 2 e sanno tutti cosa significhi vincere. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro e il resto del team e di andare a Melbourne completamente preparato per la nostra prima gara insieme.

Soddisfatto anche il team principal Sander Dorsman, che vede in Minì un elemento chiave per il 2026:

È una notizia meravigliosa che Gabriele farà parte del nostro team ​​Formula 2 nel 2026. È stato campione nella sua prima stagione in F4 e un contendente al titolo in FRECA e F3, quindi il suo talento naturale è ai massimi livelli. Con Gabriele a bordo, che ora ha alle spalle un anno intero di esperienza in F2, puntiamo a lottare costantemente per la vittoria nel 2026

Credits: Gabriele Minì Instagram Page

Un’occasione per rilanciare le ambizioni

Per Gabriele Minì si apre quindi un nuovo capitolo in una carriera che negli ultimi anni ha vissuto una crescita continua. Dopo il debutto in F2 nel 2024, coronato subito dal podio nella Sprint di Baku, il ventenne ha accumulato esperienza e solidità, confermandosi tra i giovani più promettenti del panorama. Prima dell’arrivo in F2, Minì aveva chiuso al secondo posto il campionato di Formula 3 nel 2024, alle spalle di Leonardo Fornaroli, dopo aver conquistato il titolo di Formula 4 italiana nel 2020 e il secondo posto nella Formula Regional European nel 2022.

L’arrivo di Minì in MP Motorsport rappresenta un’opportunità importante per il pilota italiano, che potrà contare su una struttura tecnica solida e già vincente in categoria. Il 2026 rappresenterà per lui la possibilità di capitalizzare due anni di esperienza e presentarsi tra i protagonisti più attesi di una stagione che si preannuncia altamente competitiva.

Simone Cigna