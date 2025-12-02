F1 | Ufficiale: Fornaroli entra nel Driver Development Programme di McLaren

La notizia aveva già iniziato a circolare durante il weekend del Gran Premio del Qatar, in cui Leonardo Fornaroli aveva ottenuto la matematica certezza del titolo F2. Ora è ufficiale: il piacentino entrerà a far parte del team McLaren nel corso della prossima stagione, prendendo parte al Programma di sviluppo per giovani piloti della scuderia di Woking.

Un'occasione da cogliere

In tanti si chiedevano, nelle scorse ore, quale sarebbe stato il futuro del pilota che ha dominato da rookie la categoria cadetta dopo aver portato a casa il titolo F3, sempre da debuttante, della passata stagione. Purtroppo, i posti liberi in F1 sono ormai praticamente inesistenti, e per Fornaroli si è trattato evidentemente di cercare la migliore alternativa per portare avanti la propria carriera.

L'ingresso nel McLaren Driver ment Programme rappresenta sicuramente un tassello importante nella sua crescita, magari da sommare ad altre opportunità che si potranno presentare nel corso della stagione 2026. Per il momento, questa è una grande opportunità da cogliere, che gli consentirà di scendere in pista con vetture F1 e, come si legge nel comunicato ufficiale, avere un ruolo attivo all'interno del team di Woking nel corso della prossima stagione, che sarà cruciale visto il cambio di regolamenti.

Insieme a lui saranno impegnati anche Richard Verschoor, suo rivale nel corso di questa stagione in F2, e il kartista spagnolo Christian Costoya. Tutti lavoreranno a stretto contatto con tutto l'universo McLaren, quindi anche insieme alla branca IndyCar e al nascente progetto che vedrà la squadra impegnata a partire dal 2027 nel WEC con la vettura Hypercar, in collaborazione con United Autosport.

Fornaroli: “Orgoglioso, darò il massimo”

Ovviamente, il pilota italiano si è detto molto soddisfatto, e non poteva essere altrimenti. L'opportunità di crescita data dall'ingresso nel mondo della F1 è certamente elevata, e non rappresenta certo uno stop alla sua carriera, ma piuttosto un altro step da scavalcare per entrare nel mondo del motorsport di primo piano, tenendosi aperte diverse possibilità.

Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte del McLaren Driver Development Programme dopo un altro anno di successi in pista. Vincere sia il titolo FIA di Formula 3 che quello di Formula 2 è stato un passo importante nel mio percorso, e sono motivato a compiere il prossimo passo nel mio sviluppo attraverso il programma mentre lavoro verso il mio obiettivo finale di gareggiare al massimo livello. Sono molto grato a McLaren per questa opportunità e a tutti coloro che mi hanno supportato nel corso della mia carriera finora. Non vedo l’ora di cominciare e di lavorare a stretto contatto con il resto del team.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Leonardo Fornaroli, campione Formula 2, orgoglio italiano e, da oggi, pilota McLaren a tutti gli effetti. Chissà che non si stiano gettando le basi per vedere presto un altra bandiera tricolore sulla griglia F1 dopo quella issata da Andrea Kimi Antonelli.

Nicola Saglia