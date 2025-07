Moto3 | Argentina sul podio dopo quattro anni grazie a Perrone

Nel Gran Premio d'Olanda, Valentín Perrone ha scritto una pagina di storia conquistando il suo primo podio in carriera nel Motomondiale. Un podio importante anche per l'Argentina che torna sul podio dopo il Gran Premio d'Italia del 2021. Ma chi è il nuovo astro nascente che sta conquistando il cuore dei tifosi argentini?

Dall'European Talent Cup al Motomondiale: la crescita di Valentín Perrone

Nato in Spagna, Valentín Perrone ha deciso di correre sotto la bandiera Argentina, terra natale del padre. La carriera internazionale del giovane rookie Tech3 inizia nel 2023 nel campionato European Talent Cup. Il primo anno non prende parte a tutte le gare, ma riesce a conquistare un podio nell'ultimo round a Valencia. Il 2024 è poi l'anno della svolta che permette a Valentin Perrone di farsi notare dai grandi nomi del Motomondiale.

Credits: Tech3 Racing

L'argentino chiude la stagione ETC in quinta posizione. Nel 2024 prende parte anche alla Red Bull Rookies Cup, dove mette in evidenza il suo talento. Il suo debutto è da subito positivo e nella prima stagione trionfa in due occasioni, chiudendo il campionato in terza posizione. La sua costanza e il suo talento lo collocano nel radar KTM, che gli offre la possibilità di compiere il grande salto nel Motomondiale. Un percorso non del tutto convenzionale verso la Moto3. Di solito, i piloti approdano nella entry class passando dal JuniorGP, un trampolino di lancio che forma le future stelle del Motomondiale.

Il ritorno dell'Argentina sul podio Moto3

Un percorso costruito lontano dai riflettori che ha trovato la sua consacrazione nel Gran Premio d'Olanda: ad Assen, Perrone è salito sul podio per la prima volta in carriera nella entry class. Un podio passato forse inosservato per gli episodi accaduti nel corso della gara, ma importante per il rookie che ha riportato l'Argentina sul podio dopo un'assenza di quattro anni.

L'ultimo argentino a salire sul podio in Moto3 era stato Gabriel Rodrigo. Il pilota argentino era salito sul podio del Gran Premio d'Italia nel 2021, dopo di lui nessun pilota della terra del tango era riuscito a far sventolare la bandiera albiceleste sul podio. Si è conclusa poi prematuramente l'avventura di Rodrigo nel Motomondiale. Nel 2022, a seguito anche di un brutto incidente, l'argentino decise di ritirarsi dal mondo delle corse. Il podio di Perrone quindi rappresenta più di un semplice risultato personale: è un segnale di crescita anche per una nazione, che non è mai riuscita ad imporsi nella entry class. Il podio di Assen potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo capitolo.

Giulia Pea

