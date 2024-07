WorldSBK | Álvaro Bautista chiama, Ducati risponde: presentata la nuova V4

Questo fine settimana ci sarà il World Ducati Week, l'evento organizzato dalla casa di Borgo Panigale per celebrare il marchio con piloti ed appassionati. Quale occasione migliore per presentare la nuova Panigale V4 2025, il nuovo gioiellino che andrà a sostituire l'attuale modello a partire dalla stagione 2026. Tempismo perfetto per Álvaro Bautista, il quale aveva già chiamato a gran voce un cambiamento per fronteggiare Toprak Razgatlıoğlu e la sua BMW M1000RR nel WorldSBK.

La nuova V4: velocità e semplicità a portata di tutti

Con una presentazione come sempre in grande stile, Ducati ha svelato la nuova Panigale V4 2025 nel fine settimana di Misano dedicato alla casa bolognese. Questa è la settima generazione del progetto WorldSBK, iniziato nel 1988 con la 851. Si è passati poi alla 916, 999, 1098, 1199 e alla V4, che ha visto la luce per la prima volta nel 2018. A differenza della vecchia versione, sono parecchie le novità che gli ingegneri Ducati hanno portato dal concessionario. 216 cavalli per 187 kilogrammi, due in meno rispetto alla vecchia versione. Il design è chiaramente ispirato alla 916, vincitrice di tre mondiali piloti con Carl Fogarty (1994 e 1995) e Troy Corser (1996). La sella, più larga e lunga, permette una maggiore aerodinamicità. Dal punto di vista ciclistico, è stato rivisto il telaio front frame: stando ai numeri dell’azienda, il 40% di resistenza laterale in meno permette un maggiore grip al massimo angolo di piega. Una delle novità più importanti è senza dubbio il forcellone bi-braccio, andando così ad abbandonare il mono-braccio puramente per aumentare le prestazioni in pista. Il debutto è previsto per la Race of Champions, che si svolgerà domani pomeriggio con tutti i piloti MotoGP e WorldSBK, con l'aggiunta di Glenn Irwin direttamente dal BSB.

La nuova Ducati Panigale V4 2025. Credits: Ducati Facebook

V4 mossa di Ducati per trattenere Álvaro Bautista?

Bisogna riavvolgere il nastro al round dell'Emilia-Romagna del WorldSBK, andato in scena proprio a Misano nel weekend tra 14 e 16 Giugno. Al termine di un Venerdì complicato, il due volte iridato Álvaro Bautista ha lanciato l'appello: “Credo che la base, ovvero la moto stradale, sia arrivata al limite. Con la moto attuale siamo arrivati al nostro meglio, quindi Ducati deve fare uno step sul modello stradale”. Detto, fatto: giusto poco più di un mese dopo viene presentata la nuova V4 2025, anche se per calcare il palcoscenico del WorldSBK si dovrà attendere il 2026. Gli uomini di Borgo Panigale sono stati tempestivi, anche per la delicata situazione dello spagnolo: “So che ci sarà un nuovo modello: vorrei avere qualcosa di nuovo già quest'anno, dato che il prossimo per me è ancora lontano”.

Si è parlato molto, negli ultimi mesi, di un possibile ritiro di Álvaro Bautista dalle corse alla fine dell'anno, così come lui stesso ha dichiarato dopo il round di Donington Park: “Quando non c'è feeling con la moto diventa difficile prendere una decisione. Per me la cosa più importante è sentirmi bene in sella: al momento, non ci sto riuscendo”. Lo spagnolo ha poi ritrattato dopo il weekend di Most, dichiarando di voler continuare a correre: “Stiamo parlando con Ducati per rinnovare il contratto: ora la palla passa a loro. Ho altre opzioni per il futuro, ma non posso rivelarle”. Inizialmente il rinnovo era atteso proprio per la World Ducati Week, come sperava anche il pilota stesso, ma a quanto pare bisognerà aspettare ancora qualche tempo per l'ufficialità. Con la nuova Panigale V4 2025 Ducati sarà riuscita a convincere Álvaro Bautista a rimandare il ritiro? È questione di settimane prima di saperlo con certezza.

