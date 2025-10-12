WorldSBK | Estoril, Gara 2: Bulega beffa Razgatlıoğlu e vince, Bautista a podio

Il conquistatore di Gara 2 del round di Estoril del WorldSBK è Nicolò Bulega, che si prede la vittoria imponendosi su Toprak Razgatlıoğlu, secondo al traguardo. Conclude il podio Alvaro Bautista, dopo una gara che ha visto una lotta accesa nel centro gruppo.

Bulega primo al traguardo in Gara 2, Razgatlıoğlu insegue la secondo posto

Nell'ultima gara prevista per l'appuntamento stagionale ad Estoril, chi si porta a casa la vittoria e delle grosse speranze per la classifica mondiale è Nicolò Bulega. Il pilota italiano è riuscito a porsi in testa alla classifica e a dettare il suo ritmo, conquistando la prima posizione e facendo così incetta di punti. Risultato cruciale infatti per il numero #11, che con questo piazzamento rimanda ancora di una gara la decisione per il titolo mondiale e impedisce a Toprak Razgatlıoğlu di mettere le mani sul trofeo di campione del mondo, avendo per ora solo 39 punti di vantaggio sul rivale. L'ultimo matchpoint si terrà infatti a Jerez, dato che al pilota turco non è stata concessa la tripletta di vittorie in Portogallo: dopo la vittoria in Gara 1 e quella nella Superpole Race infatti, il campione del mondo in carica ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, limitando a tutti gli effetti i danni. Sull'ultimo gradino del podio disponibile ci sale invece Alvaro Bautista, che dimostra continuità con i risultati del resto del weekend, arrivando a 5 podi consecutivi, e che nel corso della gara è riuscito a tenere a bada gli attacchi di Alex Lowes, che invece ha dovuto rinunciare alle aspirazioni della Top 3 e prendersi la quarta posizione.

Top 6 per Locatelli e Vierge, 12° posto per Iannone dopo la penalità

Ottima gara quella portoghese per Andrea Locatelli, che al termine di Gara 2 si è trovato in quinta posizione, portando così a casa un risultato solido e riuscendo ad emergere dal centro gruppo, costantemente in battaglia per tutta la durata della corsa. Lotta serrata invece tra Xavi Vierge, Remy Gardner e Axel Bassani: il trio di piloti si è dato del filo da torcere a vicenda per un gran numero di giri, avendo come risultato la sesta posizione del pilota Honda, che ha tenuto alle sue spalle il pilota di casa Yamaha e il numero #47, che invece hanno dovuto prendersi la settima e l'ottava piazza. Chiude all'interno della Top 10 Jonathan Rea, nono alla bandiera a scacchi e davanti a Michael van der Mark, decimo pilota a tagliare il traguardo. Gara iniziata con il piede sbagliato poi per Andrea Iannone, che dopo essere partito in anticipo ha dovuto scontare un Long Lap Penalty di penalità, che gli ha tolto di fatto la possibilità di lottare per le posizioni che contano. Il pilota italiano non ha potuto fare meglio della dodicesima posizione, arrivando alle spalle di Garrett Gerloff - undicesimo - e davanti a Ryan Vickers, che ha chiuso in quattordicesima piazza. Non è stata una domenica semplice anche per Iker Lecuona, che è stato protagonista dell'ennesima caduta a 8 giri dalla fine e che così facendo ha chiuso il weekend con tre cadute su tre gare disputate. Nella stessa situazione si è trovato anche Tarran Mackenzie, anche lui vittima di una caduta a 5 giri dalla bandiera scacchi, in una tripletta di cadute anche in questo caso.

WorldSBK | Estoril: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Valentina Bossi

