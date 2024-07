WorldSBK | Donington Park, FP2: Razgatlıoğlu si riconferma, dietro di lui Petrucci e Bulega

Il venerdì del WorldSBK a Donington Park si chiude con il turno di FP2, ancora una volta dominato da Toprak Razgatlıoğlu, che fa segnare il tempo più veloce di giornata. A chiudere la top 3 c'è ancora una volta Danilo Petrucci al secondo posto, seguito da un ottimo Nicolò Bulega.

Venerdì perfetto per Razgatlıoğlu, BMW ritrova Redding

L'avventura del venerdì sul suolo inglese per Toprak Razgatlıoğlu si chiude nel migliore dei modi, avendo portato a termine un dominio incontrastato in entrambe le sessioni di prove libere della giornata. Dopo un primo posto nel turno di FP1 con un tempo di 1:26.419, il pilota turco ha replicato la posizione di arrivo anche nel pomeriggio, chiudendo in 1:26.013 le Prove Libere 2 e portando avanti un passo gara di 1:26 basso ad ogni giro.

Più in difficoltà rispetto alla mattina il suo compagno di squadra e i suoi compagni di marca, con Michael van der Mark che ha chiuso in 13esima posizione e con un tempo di 1:26.907, seguito poco distante da Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), terzo nelle FP1 e 16esimo in questo turno. Buono invece il suo compagno Scott Redding, che chiude in quinta posizione una sessione nettamente positiva.

Sessione altalenante per Ducati, Yamaha più in ombra

Nonostante la condizione fisica non impeccabile, Danilo Petrucci rimane il pilota Ducati più veloce in pista, avendo chiuso il turno in seconda posizione, stessa del turno di FP1, con un tempo di 1:26.235 e un costante miglioramento del passo gara. Subito dietro di lui si piazza il compagno di marca Nicolò Bulega, vicinissimo al suo connazionale con un crono di 1:26.238, nonostante alcuni problemi con la moto riscontrati a inizio turno. Ancora un po' affaticato invece il due volte campione del mondo di categoria Álvaro Bautista, che chiude in sesta posizione (1:26.580), ma che ha dovuto affrontare un turno caratterizzato da diversi problemi in inserimento e in curva e una caduta in curva 1.

Stessa situazione anche in casa Team GoEleven con Andrea Iannone, che dopo la fatica fatta durante il turno della mattina, anche nel pomeriggio ha avuto difficoltà a domare la sua Ducati, chiudendo in 15esima posizione, a +1.088 da Razgatlıoğlu. Sessione non soddisfacente anche per Yamaha, che vede il proprio miglior tempo della sessione segnato da Andrea Locatelli (1:26.688) in settima posizione. Ancora buio per Jonathan Rea, che finisce in 12esima posizione, e fatica rispetto alla mattina per Remy Gardner, che chiude solo al 14esimo posto, rispetto al sesto delle Libere 1.

WorldSBK | Donington Park: i risultati delle FP2

Credits: WorldSBK.com

Valentina Bossi

Leggi anche: WorldSBK | Donington Park, FP1: Razgatlıoğlu intoccabile davanti a Petrucci e Gerloff