Moto2 | GP Argentina, Gara: Jake Dixon inarrestabile, Boscoscuro alla vittoria

La Moto2 in Argentina ha un solo padrone in Jake Dixon, alla quinta vittoria di carriera nel Motomondiale dopo aver condotto una gara di testa. Il pilota Marc VDS riesce ad avere la meglio su Manuel González, il quale non ha avuto risposta all'inglese. A chiudere il podio è Celestino Vietti, che si rifà rispetto alla caduta della Thailandia.

Dixon imprendibile a Termas, Boscoscuro torna in vetta

Kalex ha monopolizzato il podio al Chang International Circuit, facendo capire come volesse riprendersi lo scettro dopo un 2024 dominato da Boscoscuro. Il costruttore veneto ha guadagnato la fiducia di un team storico come Marc VDS Racing Team, che ha subito ripagato. Jake Dixon si è inchinato di fronte al capolavoro d'ingegneria veneto dopo il traguardo, festeggiando così la prima vittoria del 2025 dopo i due successi arrivati nel 2024 (Silverstone e Aragón, ndr). Il passo del pilota di Dover è stato fenomenale, così come dimostrato nel turno di ieri mattina. Non c'è stato nulla da fare per Manuel González, 2° dopo la vittoria in Thailandia e leader del campionato. Peccato per la squadra belga, che aveva anche Filip Salač nelle primissime posizioni fino a metà corsa.

Celestino Vietti torna sul podio, Canet eroico 4°

Quanto successo a Buriram sapeva tanto di beffa per Celestino Vietti, steso da Senna Agius mentre si trovava in 2ª posizione. Partito dalla 9ª posizione, il pilota Boscoscuro si è dimostrato molto veloce fin da subito grazie ad un ottimo stacco della frizione. L'italiano ha trovato un grande avversario in Arón Canet, eroico dopo la tremenda caduta sofferta nel turno di Practice del venerdì. Il pilota spagnolo è stato al 3° posto per buona parte della corsa, ma Vietti era semplicemente troppo veloce. Il #13 lo ha superato in due occasioni, ottenendo il primo podio con la Boscoscuro in Moto2. Canet ha salvato il salvabile, aspettando il Texas dove sarà sicuramente tra i favoriti.

Quinta posizione per Marcos Ramírez, il quale ha chiuso la corsa senza il parafango sulla Kalex targata American Racing Team. Questo a causa del contatto che lo ha coinvolto con Salač e che gli ha tolto qualsiasi chance di podio. Sesta posizione per Darryn Binder in sella alla Kalex preparata da Gresini Racing. Il sudafricano si mette alle spalle Álex Escrig, il quale bissa l'impresa di ieri in sella alla Forward. Escrig, partito 4°, è sceso al 14° posto nelle prime tornate. Con calma, lo spagnolo è risalito in classifica fino ad aggiudicarsi la battaglia con Alonso López (8°), Daniel Holgado (9°) e Albert Arenas (10°). Holgado continua ad impressionare, solo alla seconda gara nella categoria. In zona punti anche Tony Arbolino, 11° al traguardo e vittima di un calo importante nelle ultime tornate così come il compagno di box Izan Guevara (15°). Tra i ritirati spunta anche il nome di Diogo Moreira, probabilmente per problemi tecnici.

Moto2 | GP Argentina: i risultati della Gara

Valentino Aggio

