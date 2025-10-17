MotoGP | GP Australia: nel caos del venerdì regna Aprilia

Benvenuti in Australia, dove tutti i valori visti fino a questo momento in MotoGP possono saltare da un giorno all'altro. Il venerdì di Phillip Island ha consegnato alla storia Marco Bezzecchi come mattatore acciaccato ed una Aprilia RS-GP sempre più concreta. Con i problemi di Ducati, questo potrebbe essere il weekend buono.

Dipende tutto da Bezzecchi: “La penalità è giusta, ma sono positivo”

Nella rincorsa al terzo posto nella graduatoria piloti, Marco Bezzecchi si conferma nuovamente come seconda forza (al netto di Marc Márquez assente almeno per i prossimi due weekend, ndr) della seconda parte di stagione. Il pilota Aprilia riprende da dove aveva lasciato in Indonesia: Bez è il più veloce del venerdì ed ha tutte le carte in regola per prendersi sia Sprint che Gran Premio. Cosa successa solo a metà a Mandalika, dove il #72 ha vinto il sabato con un ultimo giro da cardiopalma ma ha poi centrato Marc Márquez nelle prime curve della domenica. Arrivato in Australia, Bezzecchi dovrà scontare due Long Lap Penalty nel Gran Premio: “Inutile nascondersi: la penalità c'è ed è giusta, purtroppo per me” ha dichiarato il riminese ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Il lavoro fatto oggi è molto buono, il che ci rende positivi per domani, l'unica giornata ‘normale’ dato che non avrò penalità da scontare”.

Bezzecchi ha anche spiegato l'errore che lo ha visto protagonista a Mandalika: prima dell'incidente con Márquez, il problema è stato allo start. “La moto era perfetta: mi sono schierato tardi, spostandomi tanto a sinistra per raggiungere il blocca-forcella. Ho rischiato di cadere per attivarlo, quindi sono arrivato tardi alla mia casella e sono stato troppo lento nelle varie procedure. Quando ho alzato la testa, il semaforo si era già spento: semplicemente, sono stato troppo lento”. I mea culpa sono archiviati e Bezzecchi dovrà comunque avere a che fare con dei problemi fisici che si sono aggiunti a quelli del botto nella Sprint con il compagno di squadra Jorge Martín: “Pensavo di stare meglio: in questi giorni ho lavorato molto e mi sentivo bene, ma il viaggio ha peggiorato le mie condizioni. Mi fa male la schiena, ma in moto tengo botta”.

Raúl Fernández in cerca di continuità: “I test di Misano ci hanno aiutato”

Oggetto del mistero nei suoi primi quattro anni di MotoGP, solo negli ultimi tre appuntamenti Raúl Fernández ha dimostrato di aver finalmente trovato la continuità che ci si aspetta da un pilota del suo talento. Dopo il podio nella Sprint di Mandalika, il pilota Trackhouse Team è 2° al termine del venerdì di Phillip Island, completando la doppietta Aprilia: “Sono molto contento, mi sento proprio bene sulla moto: tutto mi viene facile, bisogna goderselo. Essere in Q2 è importante per me e tutta la squadra, ma credo di aver dimostrato un buon passo”. Lo spagnolo, infine, spiega cosa gli ha permesso questo cambio di passo repentino: “Dal test di Misano abbiamo fatto uno step, infatti dal Giappone ho cambiato passo. Vogliamo lottare per i primi cinque o sei posti, questo deve essere il nostro obiettivo. È normale che, in altri weekend, ci possono essere delle difficoltà maggiori ma credo di poter stare in queste posizioni senza troppi problemi. La Sprint dipenderà dalla qualifica, ma credo che possiamo lottare per il podio”.

Aprilia senza Martín anche in Malesia

Per completare il quadro in Aprilia, c'è una novità su tutte: Jorge Martín continua il proprio calvario dopo l'ennesimo infortunio rimediato nella caduta da lui causata a Motegi. Il #1, come ha fatto sapere il costruttore veneto, non sarà al via del Gran Premio della Malesia che si terrà settimana prossima. Al suo posto dovrebbe essere confermato Lorenzo Savadori, già presente a Phillip Island e 19° nel venerdì. Si rivede in pista Ai Ogura: il rookie giapponese ha preso parte al venerdì australiano dopo aver dato forfait sia in Giappone (dopo il sabato, ndr) e in Indonesia. Negli ultimi giorni, il campione del mondo Moto2 ha trascorso diversi giorni in Giappone per focalizzarsi sul recupero dall'infortunio alla mano destra rimediato a Misano.

Valentino Aggio

