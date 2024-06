FIA F3 | Barcellona, qualifiche: Mansell centra la sua prima pole

Christian Mansell conquista la pole position nelle qualifiche della F3 a Barcellona. Il pilota australiano dell'ART Grand Prix ha ottenuto sul circuito del Montmelò la sua prima partenza al palo in Formula 3 della carriera, confermando l'ottimo stato di forma messo in mostra già a Monaco. Mansell ha preceduto un ottimo Arvid Lindblad e grazie a questi due punti sale all'ottavo posto in campionato, scavalcando Sami Meguetounif.

Disastro per Gabriele Minì (Prema), che non riesce a fare meglio della sedicesima posizione in una pista in cui neanche lo scorso anno si è trovato particolarmente a suo agio. Meglio Leonardo Fornaroli (Trident), capace di conquistare la sesta posizione in griglia per la Feature Race della domenica.

I risultati delle qualifiche della F3 a Barcellona

Mansell ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro in 1:28.463, appena 36 millesimi meglio di Lindblad che lo segue. A meno di un decimo si posizionano Nikola Tsolov con la seconda ART e Luke Browning con Hitech; l'inglese è il primo dei piloti in lotta per il titolo.

Terza fila per Oliver Goethe (Campos) e Leonardo Fornaroli (Trident), mentre chiudono la top 10 Martinius Stenshorne (Hitech), Laurens Van Hoepen (ART), Alex Dunne (MP Motorsport) e Sebastian Montoya (Campos). Undicesimo è Mari Boya (Campos), il quale nelle libere è stato protagonista di un incidente senza grosse conseguenze, mentre Sami Meguetounif (Trident), con la dodicesima posizione, conquista la partenza al palo per la Sprint Race di domani.

Ben lontani dai primi sono Dino Beganovic e Gabriele Minì. I due, che sono rispettivamente al quarto e al primo posto in campionato, hanno chiuso solo in quindicesima e in sedicesima posizione, a mezzo secondo da Mansell, e scatteranno in ottava fila in entrambe le gare. Saranno, per forza di cose, chiamati a due rimonte, in un circuito in cui non è semplice sorpassare.

La classifica delle qualifiche della F3 a Barcellona

Classifica delle qualifiche di F3 a Barcellona. © Formula Motorsport Limited

La Sprint Race sarà domani mattina alle ore 10.40, e vedrà la griglia invertita per le prime 12 posizioni.

Alfredo Cirelli