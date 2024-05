FIA F3 | Monaco, Qualifiche: Minì di nuovo in pole nel Principato!

Così come l'anno scorso, Gabriele Minì firma la pole position per il round FIA F3 di Monaco. Il pilota della Alpine Academy è riuscito con la sua Prema a battere la concorrenza del suo gruppo e partirà davanti a Christian Mansell, in prima fila dopo una sessione molto complicata per il ‘Gruppo B’.

Luke Browning scatterà terzo davanti a Arvid Lindblad e Dino Beganovic, quarto e sesto dopo un finale di sessione anticipato per bandiera rossa. Nel mezzo, Leonardo Fornaroli, quinto dopo una sessione ricca di colpi di scena.

Gruppo A: Browning a muro, Minì ne approffita!

Il primo gruppo di qualifica vede in pista le vetture con numeri pari: tra queste, il palermitano Gabriele Minì è riuscito ad essere il più veloce con un ultimo tempo di 1:23.942. Un grande giro per l'italiano della Prema con cui ha battuto Luke Browning di 288 millesimi: il britannico della Hitech GP, in testa fino all'ultimo tentativo, ha sbagliato la chicane delle Piscine finendo contro le barriere. Terzo posto in ogni caso per la Main Race di domenica per il vincitore dell'ultimo Macau GP, presente in linea alle spalle di Minì.

Terza posizione di gruppo e quinta in griglia per Leonardo Fornaroli (Trident) a 353 millesimi dal suo connazionale, il leader del campionato si è collocato davanti a Mari Boya (Campos Racing), Noel Léon (MP Motorsport), e Laurens van Hoepen (ART GP) ed Oliver Goethe (Campos). Male anche il poleman di Imola Santiago Ramos (Trident), nono nel gruppo e di conseguenza 17mo in griglia.

Gruppo B: Beganovic e Lindblad vedono rosso

La pole di Minì viene certificato dal secondo gruppo (dedicato ai numeri dispari), caratterizzato da due bandiere rosse per gli incidenti di James Hedley e Charlie Wurz in curva 1.

Christian Mansell (ART GP), abile a siglare il tempo di 1:24.921, ha ottenuto la pole nel proprio raggruppamento, il secondo posto assoluto in vista della Main Race visto il riferimento di Minì. Sfortunati Arvid Lindblad e Dino Beganovic, i due piloti di Prema hanno dovuto arrendersi nei minuti finali per l'ultima red flag dovuta all'impatto di Wurz nella prima curva della pista monegasca.

Subito dietro troviamo a sorpresa Joseph Loake (Rodin Motorsport), presente davanti a Tim Tramnitz (MP Motorsport) e Nikola Tsolov (ART GP), autore della pole per race-1 di domani pomeriggio. Ottavo tempo di gruppo per Nikita Bedrin (AIX Racing), mentre partiranno dalle retrovie Charlie Wurz (Jenzer Motorsport), Sebastian Montoya (Campos) ed Alex Dunne (MP Motorsport), rispettivamente 11°, 12° e 13° nel proprio gruppo.

Con questo l'appuntamento si sposta a domani alle ore 10:45 per il via alla Sprint Race di F3 che durerà 23 giri. La Main Race, invece, aprirà regolarmente il programma di domenica del GP Monaco 2024.

Andrea Mattavelli