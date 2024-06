FIA F3 | A Barcellona in cerca di un leader del campionato

La F3 sbarca a Barcellona. La terza serie sarà presente nel weekend del GP di Spagna di F1 per il suo quinto appuntamento stagionale, sul tracciato del Montmelò, lo stesso in cui, nel 2019, si disputò il primo round della “nuova” Formula 3, nata dalle ceneri della GP3. Ecco tutte le info e gli orari tv del weekend.

Caccia ad un leader (che non c'è)

Ciò che abbiamo visto finora, nei primi quattro round, è un campionato all'insegna dell'equilibrio. Su otto gare, tra Sprint e Feature, hanno vinto finora otto piloti diversi: i tre di Prema, Arvid Lindblad, Dino Beganovic e Gabriele Minì, i due di Hitech, Martinius Stenshorne e Luke Browning, e poi Sami Meguetounif di Trident, Nikola Tsolov di ART e Oliver Goethe della Campos.

L'ultimo tra questi è stato proprio Minì, che grazie ad un dominante weekend a Montecarlo (dove ha conquistato pole e vittoria) si è portato in testa al campionato con 72 punti, seguito da Luke Browning a 68 e da Leonardo Fornaroli a 64. Proprio il pilota Trident è l'unico dei big a non aver ottenuto neanche una vittoria, e potrebbe essere proprio Barcellona il luogo adatto: un anno fa qui chiuse al terzo posto la Sprint Race. Resta poi vicino alla testa del campionato anche Dino Beganovic a 64 punti, anche se un po' più attardato.

Il circuito di Barcellona

Inaugurato nel 1991, in concomitanza con le Olimpiadi estive del 1992, il circuito di Barcellona, situato nella zona di Montmelò, è considerato da sempre un perfetto circuito “medio”, tanto da essere sede abituale per i test. Sono presenti un lungo rettilineo, curvoni veloci e curve lente e strette, e nonostante negli anni sia stato modificato, non ha perso tali caratteristiche.

La versione attuale, risalente al 2023, misura 4657 metri, ruota in senso orario e conta 14 curve, 8 a destra e 6 a sinistra. Il lunghissimo rettilineo di partenza, lungo più di 1 km, sarà il luogo perfetto per i sorpassi, anche grazie alla zona di DRS; l'altra sarà posizionata tra curva 9, la Campsa, e curva 10, la Caixa. Per quanto riguarda poi i record della pista, quello ufficiale è stato stabilito dal padrone di casa Pepe Marti, che lo scorso anno girò in gara con Campos in 1:31.964; lo spagnolo detiene anche il record per il giro più veloce in assoluto, ottenuto in qualifica con un tempo di 1:27.587.

Il circuito di Barcellona, dove correrà la F3 questo weekend. © F1

Fattore importante sarà l'usura degli pneumatici, qui notevolmente stressati: la Pirelli porterà pertanto gomme Hard a banda bianca, che dovranno durare per la durata di entrambe le gare: 21 giri (97.761 km) per la Sprint Race del sabato, 25 (111.299 km) per la Feature Race della domenica.

Dove e quando seguire le sessioni

Tutte le sessioni della F3 a Barcellona saranno visibili, come sempre, su Sky Sport F1, canale 207.

Venerdì 21 giugno

Prove libere: 09.55 - 10.40

Qualifiche: 15.00 - 15.30

Sabato 22 giugno

Sprint Race: 10.40 - 11.25 (21 giri o 40 minuti + 1 giro)

Domenica 23 giugno

Feature Race: 10.05 - 10.55 (25 giri o 45 minuti + 1 giro)

Alfredo Cirelli