CIV | Vallelunga, Gara 1: prima vittoria in carriera per Cristian Borrelli

La prima giornata al “Piero Taruffi” di Vallelunga del Dunlop CIV si è conclusa con le categorie di contorno, che hanno sicuramente regalato delle grandi emozioni. Su tutte, la prima vittoria in carriera per Cristian Borrelli in PreMoto3. In Moto3 continua a vincere Marcos Ruda, mentre in SS300 torna al successo Emanuele Cazzaniga.

Moto3 | Marcos Ruda vince in solitaria, out Bartolini

Si era profilata una gara piuttosto interessante nel Dunlop CIV Moto3 a Vallelunga. Purtroppo, il prematuro ritiro di Elia Bartolini per problemi tecnici ha spianato la strada a Marcos Ruda. Il pilota 2WheelsPoliTO conquista la terza vittoria in altrettante gare nella sua avventura al campionato tricolore, mettendo già un sigillo importante sul campionato. Già, nonostante sia il secondo round della stagione, è doveroso ricordare come Bartolini salterà l'ultima tappa di Imola a causa del suo impegno nel WorldSSP300 ad Aragón.

La vera lotta è stata per i rimanenti due gradini del podio, vista la bagarre a quattro fino all'ultima curva. Ad aggiudicarsi la piazza d'onore è Cristian Lolli sulla BeOn del Cecchini Racing Team. Il #29 era stato particolarmente arrembante nelle prime fasi di gara, attaccando Ruda al primo passaggio. Lolli è stato astuto nella percorrenza della “Roma” all'ultimo passaggio: percorrendo una traiettoria più interna, il pilota Cecchini è riuscito a beffare sulla linea del traguardo Erik Michielon. Ritorno al podio per il pilota SM Pos Corse, che poco più di un mese fa si era infortunato nel Warm-Up di Misano. Appena fuori dal podio il campione CIV PreMoto3 Edoardo Liguori, che precede Emanuele Andrenacci in una gara con solo 8 piloti al traguardo.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 1

PreMoto3 | Prima vittoria per Cristian Borrelli al fotofinish

Dopo ben cinque podi conquistati nel 2023 che gli sono valsi il 3° posto in campionato, è finalmente arrivato il momento di Cristian Borrelli. Il pilota Bucci Moto Factory si aggiudica la prima manche del Dunlop CIV PreMoto3 sul tracciato di Vallelunga. Prima vittoria per Borrelli, il quale si è complicato oltremodo la vita per una vittoria che sembrava già conquistata qualche giro prima. Il #7, al penultimo passaggio, è andato lungo in uscita dal “Tornantino”, perdendo così gran parte del vantaggio accumulato su Edoardo Savino e Gionata Barbagallo.

Proprio i due piloti che hanno completato il podio hanno qualcosa da recriminarsi. L'attacco di Barbagallo, ora leader di classifica, nei confronti di Savino ha fatto sì che la coppia perdesse leggermente contatto su Borrelli. Savino, al primo anno di ruote alte dopo i successi nel CIV Junior, ha ricucito lo strappo sul rivale facendo segnare ben due giri veloci negli atti conclusivi della corsa. Sorpasso all'ultimo giro per il secondo rookie della categoria, Lorenzo Pritelli: il pilota Bucci Moto Factory ha la meglio su Martin Alberto Galiuto per la quarta piazza. Il tedesco Thias Wenzel è 6°, mentre Filippo Orlandi, Alessandro Aguilar Carballo, Leonardo Pierluigi Martinazzi e Augusto Mottola chiudono la top 10. Le due quote rosa del CIV PreMoto3 Luana Giuliani e Elisabetta Monti sono rispettivamente 11ª e 12ª.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 1

SS300 | Emanuele Cazzaniga torna a ruggire

Il doppio “zero” del Misano World Circuit sono presto dimenticati per Emanuele Cazzaniga. Il pilota Racestar, tra i grandi favoriti del titolo Dunlop CIV SS300 ad inizio stagione, torna finalmente sul gradino più alto del podio dopo il brutto esordio stagionale. Il #4 ha dimostrato un gran ritmo per tutta la durata della corsa, ma la gara di gruppo della 300cc non gli ha permesso di fuggire sul passo gara. Nonostante ciò, Cazzaniga è riuscito a rimanere in testa per tutto il primo settore dell'ultimo giro, guadagnando poi nel guidato per conquistare la vittoria.

Sul podio le due Kawasaki di Alfonso Coppola e Guido Fina. Il primo si prende la testa del campionato che apparteneva a Kevin Sabatucci, wild-card a Misano. Il secondo, Fina, è al primo podio nel CIV SS300, diventando così 3° in classifica dietro a Coppola e Sabatucci. Giacomo Zannoni e Nicola Plazzi chiudono il gruppo di testa e la top 5, con Chris Wright e Salvatore Germano alle loro spalle. Thomas Gonclaves Alonso si prende l'ottava posizione in sostituzione di Oscar Nuñez Roldan.

CIV | SS300: i risultati di Gara 1

