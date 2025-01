F1 | Hamilton e il primo giorno su una Ferrari: "Uno dei momenti più belli della mia vita"

Trenta giri completati in una fredda mattinata dell'inverno modenese, ma soprattutto un vortice di emozioni e immagini che ha accompagnato un evento capace di calamitare l'attenzione a livello mondiale. Il debutto in Ferrari di Lewis Hamilton ha aperto un nuovo capitolo nella storia recente della Formula 1, sancendo di fatto l'inizio di un matrimonio destinato a fare parlare di sé e che soprattutto non può lasciare indifferenti.

30 giri per Hamilton nella sua prima giornata in Rosso

I tifosi assiepati sin dalle prime luci del mattino, l'attesa spasmodica: almeno sino a quando, alle ore 9:16 del 22 Gennaio, la stagione 2025 della Scuderia Ferrari è ufficialmente iniziata con la prima presa di contatto da parte di Lewis Hamilton con una monoposto del Cavallino. Il pilota britannico, al volante di una SF-23 utilizzata per l'occasione, ha dapprima effettuato un installation lap con gomme da bagnato, per poi dedicarsi a prendere confidenza con le varie procedure (tra cui anche quella di partenza) montando pneumatici slick. A seguire il sette volte campione del mondo il suo nuovo ingegnere di pista Riccardo Adami ed il vicepresidente Piero Ferrari, senza naturalmente dimenticare la presenza del Team Principal Frederic Vasseur e del suo vice, la new-entry Jerome D'Ambrosio. Alla fine della mattinata sono stati 89 i chilometri complessivamente percorsi da Hamilton, che al termine della sessione si è fatto portare sotto la curva dei tifosi ferraristi per un saluto. Da notare come al test fossero presenti entrambi i genitori di Lewis, anch'essi visibilmente emozionati: la mamma Carmen lo ha persino seguito nel suo giro di ringraziamento ai fans, immortalando con lo smartphone una scena che probabilmente sarà destinata a rimanere per sempre nel cuore del pilota di Stevenage.

Lewis Hamilton e i tifosi presenti a Fiorano

Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte "prime volte": il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato - ha dichiarato Hamilton. Quindi non ero sicuro di quante altre "prime" speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto della Scuderia Ferrari HP questa mattina è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato un'auto di Formula 1, un momento così emozionante e speciale. Oggi, quasi vent’anni dopo, ho provato di nuovo quelle stesse emozioni. Sapevo già, da osservatore esterno, quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai Tifosi! Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare da essa. Sono incredibilmente grato per l’affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello in questa settimana. C'è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare.

Leclerc: “Siamo molto motivati”

Il pomeriggio ha poi visto anche l'esordio stagionale di Charles Leclerc, con il monegasco che ha però dovuto fare i conti con l'aumento della pioggia. Ciò nonostante, il numero 16 ha percorso un totale di 14 tornate, riprendendo confidenza con il volante a 43 giorni di distanza dall'ultima sessione di test post-stagionali svoltisi ad Abu Dhabi. Anche per lui a fine giornata c'è stato l'abbraccio simbolico con il pubblico, pronto a sostenerlo per quella che sarà la sua settima stagione in Rosso.

Charles Leclerc in azione sul bagnato a Fiorano

Il giorno in cui si torna in abitacolo dopo le vacanze - ha evidenziato Leclerc - è sempre molto emozionante. È stato bello scendere in pista e vedere quanti tifosi sono venuti ad osservarci. Sentire e vedere tutto questo entusiasmo intorno alla squadra ci motiva più che mai. Nel complesso la giornata è stata positiva, anche se ha piovuto un po' mentre guidavo, ed è stato bello vedere Lewis completare i suoi primi giri su una Ferrari, qualcosa di molto speciale per lui e per tutto il team. Non vedo l'ora di tornare in macchina la prossima settimana e di iniziare a lavorare in maniera serrata per la prossima stagione.

Marco Privitera