F1 | Hamilton-Ferrari, partita la nuova sfida: primi giri in pista a Fiorano

La nuova avventura di Lewis Hamilton in Ferrari è ufficialmente iniziata. Dopo le prime due giornate trascorse a Maranello, il sette-volte campione del mondo è sceso questa mattina per la prima volta in pista al volante di una monoposto della Scuderia, per la precisione una SF-23. Davanti ad una folla di tifosi, assiepati dietro alle reti del circuito di Fiorano sin dall'alba, il pilota britannico ha quindi dato il via ad una giornata in cui andrà a familiarizzare con le procedure di pista del suo nuovo team.

Hamilton-Ferrari: si apre una nuova era

Ore 9:17 del 22 Gennaio 2025. Un momento destinato ad entrare nella storia recente della Formula 1, capace di segnare l'inizio di una nuova storia in grado di calamitare l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La prima volta di Lewis Hamilton al volante di una Ferrari è andata in scena sul circuito di Fiorano, ovvero il circuito di casa del Cavallino che ha ospitato tutti gli esordi dei vari piloti nel corso degli anni. Eppure, forse mai come in questa occasione l'attesa era palpabile: vuoi per la curiosità di un matrimonio che per certi versi sembrava destinato a non potersi mai concretizzare, vuoi per la sete di successo dei tifosi ferraristi, ma i primi giri di Sir Lewis in Rosso sono stati accompagnati da un'attesa quasi spasmodica e da un entusiasmo tangibile, come evidenziato dai boati del pubblico e dalla grande attenzione riservata dai media di tutto il mondo.

Hamilton è entrato in azione al volante di una Ferrari del 2023, in ossequio al regolamento che impone per i test l'utilizzo di una vettura vecchia di almeno due anni. Il primo passaggio è avvenuto inevitabilmente a bassa velocità e con temperature decisamente rigide, visti i 5° presenti a Fiorano accompagnati da una leggera nebbiolina. In seguito, il pilota inglese ha alzato progressivamente il ritmo, prima di una sosta ai box in cui ha effettuato un primo confronto con i tecnici: naturalmente, l'obiettivo principale della giornata è quello di consentire a Hamilton di poter prendere confidenza con le procedure previste dal team in pista e con la metodologia di lavoro degli ingegneri, dopo che nella giornata di ieri il neo-ferrarista era stato lungamente impegnato al simulatore.

Il nuovo casco di Hamilton

La giornata era iniziata con una foto particolarmente attesa, pubblicata dallo stesso Hamilton sui propri canali Social: quella legata alla nuova livrea del casco che lo accompagnerà nella sua avventura. Rimanendo fedele alla propria tradizione, il sette volte iridato ha scelto una base interamente gialla, seppur accompagnata da evidenti richiami al rosso Ferrari e dal Cavallino Rampante in bella evidenza sopra la visiera. Un'immagine che ha già scatenato l'entusiasmo e la fantasia dei tifosi, dopo che nella serata di ieri era arrivata quella che ritraeva lo stesso Hamilton per la prima volta con la tuta Ferrari.

Il programma della giornata dovrebbe vedere la presenza in pista anche di Charles Leclerc (sempre al volante di una SF-23), in attesa che il nuovo duo della Rossa possa prendere contatto con la nuova monoposto subito dopo la presentazione, fissata per il prossimo 19 Febbraio a Maranello.

Marco Privitera