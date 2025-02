FIA F3 | Test Barcellona, day 3: Voisin al comando sotto la pioggia

Si concludono i test prestagionali della F3, sul circuito di Barcellona. Nella terza giornata, caratterizzata dalla pioggia, a svettare è stato Callum Voisin con Rodin Motorsport, che nella sessione pomeridiana si è messo davanti a tutti nel finale grazie ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Alle sue spalle, Tim Tramnitz con MP Motorsport e Rafael Camara con Trident, quest'ultimo autore del miglior tempo nella mattinata.

Sessione mattutina

Il più veloce è stato Camara, che nel finale ha sfruttato un miglioramento della pista per fermare il cronometro con un tempo di 1:42.570. Subito dietro il suo compagno di squadra Noah Stromsted, distante appena 138 millesimi, mentre terzo è Voisin, a circa tre decimi dal brasiliano.

Seguono Joshua Dufek (Hitech), Theophile Nael (Van Amersfoort), il più veloce della giornata di ieri Nikola Tsolov (Campos), Martinius Stenshorne (Hitech) e Roman Bilinski (Rodin). Nono il primo dei piloti italiani, Brando Badoer con Prema, a 894 millesimi da Camara, a precedere subito il connazionale Nicola Lacorte con DAMS, quest'ultimo a poco più di un secondo. 28esimo il terzo italiano, Nicola Marinangeli, che con AIX ha terminato a più di tre secondi dal leader. Il pilota più attivo della sessione è stato Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix), undicesimo con 52 giri effettuati.

I risultati della mattinata © AlKamelSystems.com

Sessione pomeridiana

Anche nel pomeriggio le vetture hanno girato sotto la pioggia, ma nell'ultima mezz'ora c'è stato un notevole miglioramento, che ha permesso a tutti quelli che sono scesi in pista di migliorarsi. Alla fine il migliore è stato Voisin con un tempo di 1:39.031, unico a scendere sotto il minuto e 40. Come detto, secondo è Tramnitz a 1.8 secondi, e terzo è Camara.

Seguono in top 10, sebbene con distacchi molto elevati, Mari Boya (Campos), Tasanapol Inthraphuvasak (Campos), Bilinski, Louis Sharp (Rodin), Nael, Stromsted e Stenshorne.

Attardati gli italiani: Badoer è 17esimo a più di quattro secondi da Voisin, Marinangeli 24esimo, mentre Lacorte, che si è anche dovuto fermare provocando una bandiera rossa, solo 25esimo. Il pilota più attivo è stato Tsolov, con 48 giri.

I risultati della sessione pomeridiana ©AlKamelSystems.com

Per la Formula 3 i test prestagionali sono finiti, e il prossimo appuntamento sarà direttamente con le prove libere di Melbourne; la settimana prossima scenderà invece in pista la Formula 2 per la propria tre giorni di test, sempre sul circuito di Barcellona.

Alfredo Cirelli