FIA F3 | Test Barcellona, day 2: Tsolov il più veloce

Continuano i test pre-stagionali della FIA F3 a Barcellona. Dopo il day-1 di ieri il migliore è stato Nikola Tsolov, assoluto protagonista in entrambe le sessioni disputate.

Mattina: poca azione nella prima parte del day-2

La seconda giornata di test al Circuit de Barcelona-Catalunya è iniziata in modo tranquillo, con i piloti che hanno trascorso gran parte del tempo ai box concentrandosi sull’analisi dei dati e i set-up delle loro monoposto. Non a caso sono stati pochi i protagonisti a superare i 20 giri totali.

Nei primi 60 minuti i tempi sono stati relativamente stabili, con il pilota finlandese Tuukka Taponen (Art Grand Prix, ma è sotto la Scuderia Ferrari Driver Academy) subito in testa, seguito dall’olandese e compagno di squadra Laurens van Hoepen (Art Grand Prix) e lo spagnolo Mari Boya (Campos Racing). Nel secondo blocco di test, però, il pilota bulgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) ha preso il comando con un giro in 1:26.618, scalzando Taponen con un 1:26.782. La top 5 si è consolidata poi con l’aggiunta del pilota danese Noah Stromsted (Trident) al terzo posto con un gap di +0.3 (1:26.938), Van Hoepen al quarto con +0.3 (1:26.995) e Boya a chiudere con una distanza di +0.5 (1:27.156). Il migliore della giornata di ieri, lo spagnolo Noel Léon (PREMA Racing), chiude al decimo.

Bandiera rossa per Lacorte, gli italiani chiudono in fondo:

La sessione ha visto una bandiera rossa alle 11:17 per un incidente del pilota italiano Nicola Lacorte (Dams). Dopo la ripartenza, tempo di qualche minuto, la top 5 è rimasta comunque invariata.

Lacorte è riuscito ugualmente a concludere la mattinata, chiudendo con il tempo di 1:28.004 al ventiseiesimo posto davanti a Nicola Marinangeli (AIX Racing) con 1:28.014. L’italiano più veloce per la mattina è stato Brando Badoer (Prema), 21mo con il crono di 1:27.833.

credits: livetiming test F3

Pomeriggio: Tsolov protagonista

Il pomeriggio si è rivelato decisamente più movimentato rispetto al mattino, ricco di azione in pista. Nella prima ora Campos Racing ha dominato la scena, con il miglior tempo 1:27.249 di Nikola Tsolov, seguito dal pilota thailandese Tasanapol Inthraphuvasak della MP Motorsport (1:27.448) e Mari Boya (1:27.711).

Rimangono fuori, senza giri, il pilota messicano Santiago Ramos e il compagno di squadra portoghese Ivan Domingues della Van Amersfoort Racing (riusciranno a scendere in pista dopo, ma concluderanno la giornata con neanche una decina di gira a testa).

Nel corso della seconda ora la situazione non è cambiata molto, con Campos Racing sempre in testa. Tuttavia, nuovi piloti hanno iniziato a farsi notare: il norvegese Martinius Stenshorne della Hitech TGR, con un tempo di 1:27.569, ha scalato la classifica superando Boya, che è sceso in quarta posizione.

Inoltre, a differenza della mattinata, il pilota tedesco Tim Tramnitz e lo spagnolo Bruno Del Pino di MP Motorsport, insieme ai piloti Trident Rafael Camara (brasiliano, legato alla Scuderia Ferrari Driver Academy) e Noah Stromsted (l’unico nome già presente dall’inizio della giornata), sono riusciti a inserirsi nella top 10.

Nell'ultima ora, la battaglia è diventata più serrata, con Tsolov (1:27.249) che ha concluso al primo posto, seguito da Inthraphuvasak (+ 0.1), Tramnitz (+ 0.3), Stenshorne (+ 0.3) e van Hoepen (+ 0.4). Purtroppo non ci sono stati italiani tra i migliori, pronti per rifarsi nella giornata di domani.