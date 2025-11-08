Moto3 | GP Portogallo, qualifiche: pole a Kelso, favola Ogden

A Portimao Joel Kelso conquista la sua seconda pole stagionale in Moto3 al termine di una sessione senza un vero favorito e aperta qualsiasi risultato: l'australiano di MTA è stato il più bravo e il più furbo a chiudere il suo giro come uno degli ultimi, beffando una ricca concorrenza - su tutti Maximo Quiles.

Kelso strappa la pole a Ogden, Quiles cade nel momento chiave

L'australiano ha ottenuto la pole position con un 1.46.764 che gli è bastato per aprire al meglio quello che è il suo penultimo weekend con la squadra italiana - prima di passare a MLav per il 2026 - su una pista sulla quale si sente sempre molto bene.

Sicuramente questa è una pista che mi piace molto, spero che possiamo replicare i risultati passati. Ci sentiamo bene sulla moto, la sensazione è sempre stata buona sin dal primo momento.

Secondo tempo per Scott Ogden, con l'inglese che ha chiuso a 69 millesimi da Kelso: un risultato straordinario per il pilota di CIP Green Power, soprattutto considerando che l'inglese è compagno di squadra di quel Noah Dettwiler che è stato involontario protagonista dell'incidente che due settimane fa gli ha lasciato pesanti conseguenze fisiche. Prima fila completata da Angel Piqueras, seguito poi da Maximo Quiles - caduto nel corso del suo ultimo tentativo - e da Guido Pini, che non è riuscito a fare meglio del quinto tempo a seguito di un errore in curva 10 nel suo ultimo tentativo. L'italiano è stato anche il migliore dei piloti arrivati dal Q1.

Chiude la seconda fila Joel Esteban, (altro pilota arrivato dal Q1 oltre a Pini, Morelli e Nepa), che sostituisce qui Jacob Roulstone, seguito da un altro sostituto, O'Gorman (che ha preso il posto di Munoz in Intact GP), dalle due Leopard di Fernandez e Almansa e da Valentin Perrone 10°.

Male gli altri italiani

Con Pini che è stato anche il migliore degli italiani, per trovare gli altri azzurri bisogna scorrere la classifica fino alla 15^ posizione di Luca Lunetta, seguito da Dennis Foggia, che apre una sesta fila chiusa da Stefano Nepa 18°.

Q1, fuori Bertelle e Carraro

In Q1 il primo degli esclusi è stato Zen Mitani, con il giapponese dell'Honda Team Asia che ha chiuso a oltre 6 decimi dalla top-4 chiusa da Guido Pini. Fuori purtroppo anche due degli italiani presenti in questa sessione, con Bertelle sesto e Carraro settimo subito dietro a Mitani e rispettivamente a 8 decimi e a oltre 1"2 dalla vetta detenuta da Esteban.

La classifica

Chiusa la penultima qualifica dell'anno, la Moto3 tornerà in azione domani pomeriggio come ultima gara del weekend: partenza fissata per le 15.30 ora italiana dopo la MotoGP.

Da Portimao, Mattia Fundarò