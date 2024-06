Formula Regional | Zandvoort, gara-1: Taponen approfitta del regalo di Wharton

Dopo la vittoria della serie emiratina, Tuukka Taponen vince la sua prima gara nella categoria targata Alpine nell’acquazzone di Zandvoort. Il pilota R-ace GP ha sfruttato un grossolano errore del poleman James Wharton precedendo il leader di campionato Rafael Camara e l’ART Grand Prix di Alessandro Giusti.

Safety car grande protagonista a Zandvoort

Il diluvio abbattutosi sul tracciato olandese ha ridotto l’azione. In condizioni analoghe a quelle che hanno visto lo scorso anno Andrea Kimi Antonelli trionfare dopo una splendida rimonta, Tuukka Taponen si è imposto nei pochi minuti di bandiera verde.

La gara è cambiata dopo il pesante errore di James Wharton, pilota Prema Racing poleman della mattinata. L’australiano ha perso la sua vettura nella sopraelevata di curva 3 finendo in testacoda. Riuscito a ripartire, Wharton non è riuscito a ricostruire una gara da zona punti.

Il successo del talentino di Lohja è arrivato in condizioni tutt’altro che agevoli: oltre a una pista particolarmente scivolosa, il pilota R-ace GP si è dovuto difendere con i denti da un arrembante Rafa Camara, che ha tentato di allungare la sua striscia positiva prendendosi anche qualche rischio di troppo.

Primo podio per Giusti, Badoer ancora a punti

Il brasiliano ha chiuso secondo davanti ad Alessandro Giusti, a festeggiare il suo primo podio stagionale. Miglior risultato nella serie per il rookie Pedro Clerot, quarto, che precede il duo francese formato da Evan Giltaire ed Enzo Deligny. Torna a punti Ivan Domingues, settimo, davanti a Zachary David, Enzo Peugeot ed il nostro Brando Badoer, a confermare la striscia positiva in zona punti.

Corsa complicata per gli altri rappresentanti del tricolore: un contatto ha messo fuori gioco Valerio Rinicella e Matteo De Palo, mentre Nicola Lacorte e Giovanni Maschio hanno chiuso rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione. Ha tagliato il traguardo in ventottesima posizione la Prema Racing di Ugo Ugochukwu, autore di un testacoda nel primo giro di bandiera verde, nello stesso punto del compagno Wharton.

Augurandosi condizioni atmosferiche migliori, i piloti Formula Regional saranno nuovamente chiamati a scendere in pista in mattinata per il turno di qualifiche ed alle 15:05 per la seconda gara del fine settimana.

Samuele Fassino