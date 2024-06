Formula Regional | Si corre a Zandvoort per il terzo round stagionale

Il campionato europeo Formula Regional by Alpine si trasferisce in Olanda, più precisamente sul tracciato di Zandvoort per il round numero 3 della stagione 2024. I primi due appuntamenti hanno sancito un chiaro favorito, Rafael Camara, vincitore di tre delle prime quattro gare di campionato, utili ad accumulare un vantaggio già abissale sul secondo classificato.

Tutti contro Camara a Zandvoort

Nella giornata di domani torneranno ad accendersi i motori Alpine della FRECA. L’ultimo evento disputato a Spa-Francorchamps ha suggellato il dominio della Prema Racing di Rafael Camara, che vanta un margine di 60 sul primo rivale, Evan Giltaire, frutto di tre vittorie ed un secondo posto. Al suo secondo anno nella categoria, il brasiliano sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale, relegando ad un ruolo da comparsa altri attesi protagonisti, Tuukka Taponen su tutti, vincitore della serie emiratina in inverno.

Sono due rookie a posizionarsi (da lontano) come primi inseguitori del mattatore parte della FDA. Evan Giltaire, francese classe ’06, resiste in seconda posizione grazie alla vittoria conquistata in gara-2 ad Hockenheim, mentre Noah Stromsted, dopo due bei risultati in Belgio, ha piazzato la sua RPM come terza assoluta.

Scendendo in quarta posizione troviamo il pilota che, solo al primo anno nella Regional, aveva stupito tutti aggiudicandosi la FRMEC pochi mesi fa. Taponen, dopo il secondo posto ottenuto nella prima gara dell’anno, non si è più affacciato alle posizioni da podio ed è uno tra i grandi attesi a riaprire un campionato che sembra già segnato. Il finnico si trova a pari punti con lo stesso Stromsted (avvantaggiato dal secondo miglior risultato) e con la Prema Racing di James Wharton, rallentato dal brutto incidente nelle qualifiche nell’ultimo weekend di gara.

Brando Badoer “guida” gli italiani

Pur non ripetendo le clamorose rimonte del round numero 1, Brando Badoer si è confermato all’interno della zona punti anche a Spa. Il talento veneto è attualmente sesto assoluto, primo tra i piloti Van Amersfoort. Weekend positivo, lo scorso, per Matteo De Palo che ha centrato un eccellente quinto posto in gara-1, per poi sfiorare la top ten nella corsa successiva.

Non è riuscito a ripetersi nei dieci Nicola Lacorte (diciannovesimo assoluto), appena davanti a Valerio Rinicella, primo tra i piloti ancora a caccia di punti. Subito alle sue spalle il quinto e ultimo pilota italiano, Giovanni Maschio, che vede nel quindicesimo posto di gara-2 ad Hockenheim il suo miglior risultato stagionale.

Forfait in casa Iron Dames: Dorian Pin, a seguito di una frattura alle costole, è costretta a saltare questo appuntamento così come la prestigiosa 24 Ore di Le Mans. La pilota francese mancherà anche il nel round di Budapest per la concomitanza con la F1 Academy, serie nella quale è in lotta per il titolo.

Il tracciato di Zandvoort è tra i più tecnici in calendario, offrendo pochi punti di sorpasso. Il più chiaro tra la prima delle due sopraelevate, la 14, e curva 1, la “Tarzan”. Un altro spot per tentare un attacco nella forte frenata di curva 11. Nel 2023 il circuito olandese aveva ospitato il penultimo appuntamento dell'anno, vedendo i trionfi in gara-1 del pilota di casa Kas Haverkort ed in gara-2 del vincitore della serie Andrea Kimi Antonelli.

Gli orari del weekend di Zandvoort

L’inizio dell’azione in pista è prevista per la prima mattinata di domani, test collettivo 1, mentre nel pomeriggio avrà luogo la seconda sessione. Turni ufficiali al via sabato alle 10:25 con la qualifica utile a determinare l’ordine di partenza di gara-1, che scatterà alle 17:50. Gara-2 domenica con semaforo verde alle 15:05.

Sabato 8 giugno

Qualifica 1 – 10:25

Gara 1 – 17:50

Domenica 9 giugno

Qualifica 2 – 09:35

Gara 2 – 15:05

Samuele Fassino