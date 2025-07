IndyCar | Honda Indy 200: Palou domina le qualifiche di Mid-Ohio

Alex Palou conquista a Mid-Ohio la terza pole della sua stagione IndyCar 2025, con una prestazione incredibilmente perentoria, che gli consente di presentarsi in un'ottima posizione per la gara di domani e avvicinarsi in maniera decisa al quarto Titolo, nonostante i tanti appuntamenti ancora da disputare.

Nessuno come Alex…

Partiamo subito con l'evidenza per la quale sia difficile trovare debolezze significative nella stagione 2025 di Alex Palou fino ad ora disputata: oltre alla vittoria su ovale, arrivata ad Indy 500, lo spagnolo ha migliorato decisamente un punto debole del passato, il ritmo in qualifica. Sul circuito di Mid-Ohio, dove ha preso il via la sua carriera americana, ha infatti replicato la pole position ottenuta nel 2024, la terza nel 2025.

Per quanto fosse chiaro sin dalle prove la forma dello spagnolo, Alex Palou ha trovato un degno avversario in Christian Lundgaard lungo tutte i segmenti di qualifica: gruppo di apertura, Fast 12 e Fast 6. Palou, nella sessione finale, ha registrato due tempi valevoli la partenza al palo: prima 1'05.208", poi un inappellabile 1'05.021", proprio nel momento in cu Lundgaard provava ad avvicinarsi al primo riscontro cronometrico dello spagnolo.

Lundgaard aveva avvicinato di un soffio il primo tempo segnato dello spagnolo e, in ogni caso, ha dovuto accontentarsi di una prima fila. Il risultato non è stato messo in discussione da nessuno, dato che l'ultimo pilota che aveva a disposizione gomme nuove nel giro finale, Colton Herta, non ha fatto meglio della quinta posizione in griglia. Nei primi sei, in ogni caso, figurano nomi “a sorpresa”, che anno sfruttato bene i treni gomma usati. Kyffin Simpson ha chiuso con un terzo posto in griglia, Nolan Siegel partirà quarto e Louis Foster si è riaffacciato ai piani alti con un sesto posto.

Pato O'Ward, pretendente al Titolo, partirà nelle retrovie, così come il team Penske, che ha visto i tre piloti in pista non passare il primo turno, in una giornata che ha decretato una delle peggiori qualifiche della storia per la scuderia del Capitano.

Domani i piloti ancora in lizza per il Titolo dovranno dare il meglio. Mid-Ohio è un tracciato difficile, ma la possibilità di giocare diverse strategie potrebbe mischiare le carte in tavola. Di sicuro chi vuole tentare l'assalto al primo posto del campionato IndyCar dovrà inventarsi qualcosa, perché il vantaggio di Alex Palou ormai viaggia in tripla cifra.

Risultati

