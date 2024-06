Formula Regional | All’Hungaroring riparte l’inseguimento a Camara

È l’Hungaroring di Budapest ad ospitare il quarto round del campionato europeo Formula Regional by Alpine. Incontrastato fino ad ora il dominio di Rafael Camara, leader con più del doppio dei punti conquistati dal secondo assoluto, Tuukka Taponen, unico assieme al francese Giltaire ad aver interrotto il filotto di vittorie del brasiliano.

A Budapest il quarto round stagionale

In terra magiara si correrà l’appuntamento numero quattro del Formula Regional European Championship by Alpine. I primi tre round sono stati segnati dal dominio del pilota FDA Rafa Camara, alla sua seconda stagione nella categoria. Nemmeno l’attesissimo Tuukka Taponen, vincitore dell’ultima Formula Regional Middle East, si è dimostrato sino a qui all’altezza, pur trovando il suo primo successo nella serie europea nell’ultimo round di Zandvoort.

Tappa dove ha brillato, centrando il suo primo podio nel campionato, Brando Badoer, secondo in gara-2 in terra olandese, un risultato che ha permesso al pilota trevigiano di salire quarto assoluto. Badoer è l’unico assieme a Camara ad essersi assicurato punti in tutte e sei le gare di questo inizio stagione.

Decisamente meno positivo l’ultimo weekend degli altri piloti Prema Racing, con James Wharton che non è riuscito a capitalizzare la pole position di gara-1 ed ha chiuso il round con un doppio zero, mentre Ugo Ugochukwu continua a faticare nell’adattamento alla categoria e la decima posizione della seconda corsa del fine settimana è stato il suo miglior risultato.

Qualche novità nelle lineup: in Trident Michael Belov prende il posto dell’infortunato Roman Bilinski, mentre KIC Motorsport affida il sedile della #43 a Yujia Gao. In MP Motorsport è Isaac Barashi ad affiancare Nikhil Bohra e Valerio Rinicella; ancora con una sola punta Iron Dames, con Dorian Pin impegnata nella F1 Academy a Barcellona.

Confermati i cinque piloti italiani: oltre ai già citati Badoer e Rinicella, tenteranno un piazzamento in top ten Matteo De Palo (Saintéloc), Nicola Lacorte (Trident) e Giovanni Maschio (RPM).

Il toboga magiaro rappresenterà una nuova sfida per i protagonisti FRECA. Lo scorso anno il norvegese Martinius Stenshorne aveva dominato la scena, assicurandosi entrambe le gare del fine settimana, secondo assoluto al termine del campionato.

Gli orari del weekend

A seguito delle sessioni di test collettivi, il primo turno di qualifica scatterà domani alle 09:00, seguito da gara-1 in programma per le 13:25. Nella giornata di domenica la chiusura del programma, con qualifica a partire dalle 08:30 e gara con semaforo verde alle 15:50.

Il programma completo

