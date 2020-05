La NASCAR Cup Series ha annunciato tutti gli eventi fino al 21 giugno. Dopo la 500 miglia di Charlotte, in programma il 27 maggio, la seguitissima categoria americana recupererà quasi tutti gli eventi che sono stati rimandati per via dell’emergenza sanitaria.

Dopo due mesi di stop forzato, la Cup Series è pronta a tornare in pista dai tracciati di Darlington e Charlotte per quattro interessanti prove. A pochi giorni dalla cancellazione ufficiale dei round di Sonoma e Chicago, in programma rispettivamente per il 14 ed il 21 giugno, arriva lo slittamento a data da definirsi delle prove del Kansas (31 maggio) e Michigan (7 giugno).

Se Chicago e Sonoma sono state “ricollocate” a Darlington e Charlotte, non conosciamo cosa succederà per i due eventi appena citati. Al posto della 400 Miglia prevista al Kansas Speedway, la Cup Series recupererà la gara di Bristol. L’evento nel “The Last Great Colosseum”, in programma ad aprile, viene ufficialmente riproposto domenica 31 maggio.

Successivamente ci si sposterà ad Atlanta, il 7 giugno, e a Martinsville per la night race di mercoledì 10. Dopo le tappe in Georgia ed in Virginia, i protagonisti del campionato si sposteranno in Florida per la prova a Homestead (Miami) di domenica 14. Sarà invece il Superspedway di Talladega l’ultimo round che è stato ufficializzato. La manifestazione in Alabama si terrà domenica 21 giugno.

Dopo la decisione di recuperare a Darlington l’evento primaverile di Richmond restano tre le piste in attesa di essere ricollocate: Dover, Kansas e Michigan.

NASCAR, confermate le misure di sicurezza

Come per gli eventi di questo fine maggio, anche nelle prossime prove tutti gli addetti ai lavori ed i piloti dovranno indossare i dispositivi di sicurezza ed effettuare i controlli della temperatura.

Tutti i week-end si svolgeranno in un unico giorno e di conseguenza non si terranno le qualifiche. Rimane anche in vigore la norma che per ogni auto, compreso il pilota, non potranno esserci più di 16 uomini.

Ricapitolando, questi saranno i prossimi appuntamenti:

Domenica 31 maggio, Cup Series Bristol

Domenica 7 giugno, Cup Series ad Atlanta

Mercoledì 10 giugno, Cup Series a Martinsville

Domenica 14 giungo, Cup Series Miami

Domenica 21 giugno, Cupn Series a Talladega

Luca Pellegrini