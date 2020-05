Viene modificato il calendario della NASCAR Cup Series 2020, con la ricollocazione a Darlington ed a Charlotte delle prove di Sonoma e Chicago. A causa dell’emergenza sanitaria non sarà infatti possibile disputare i due eventi originariamente stabiliti per il 14 e per il 21 giugno.

La gara nella storica pista stradale di Sonoma verrà recuperata nell’occasione della seconda prova di Charlotte, il 27 maggio. L’evento di Chicago, invece, è stato programmato nel catino di Darlington in occasione della gara del 17 maggio come quinto atto della stagione, il primo dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19.

Anche l’evento primaverile di Richmond subisce delle variazioni. La manifestazione, già rimandata una volta e prevista il 19 aprile, viene spostata al Darlington Raceway. La competizione si terrà mercoledì 20 maggio. La NASCAR ha infine confermato, per il momento, la tappa autunnale del Richmond Raceway, secondo atto dei Playoffs che sarà il 12 settembre.

Gli organizzatori della serie non si sono sbilanciati in merito alle prossime prove in calendario dopo gli eventi in North e South Carolina. Le quattro gare in programma dal 17 al 24 maggio sono infatti l’occasione per riaccendere i motori, ma non sappiamo quali saranno gli sviluppi per la stagione 2020.

Sulla carta, il prossimo tracciato che dovrebbe ospitare la Cup Series è l’ovale del Michigan, la pista più veloce dell’intera annata. I problemi legati alla pandemia in atto potrebbero però modificare i piani della NASCAR che, come ricordiamo, intende cercare una collocazione a tutte le competizioni che fino ad ora sono state posticipate da metà marzo ad oggi.

