Tyler Reddick ha vinto per la terza volta in stagione al Texas Motor Speedway, primo appuntamento del ‘Round of 12’ per quanto riguarda i Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #8 del RCR si è imposto su Joey Logano (Penske #22), il migliore ancora presenti nella lotta per il titolo.

Reddick torna al top in Texas, le gomme creano problemi

La prima e la seconda Stage, rispettivamente firmate da Kyle Larson (Hendrick #5) e Ryan Blaney (Penske #12), hanno riportato sul tavolo il problema legato alle gomme. Alex Bowman (Hendrick #48), Christopher Bell (Gibbs #20) e Chase Elliott (Hendrick #9) sono stati infatti danneggiati nella propria gara da un problema all’uscita di curva 4.

.@chaseelliott climbs out of his No. 9 car after this accident in Stage 2. pic.twitter.com/LgSwPcUVY4 — NASCAR (@NASCAR) September 25, 2022

La seconda metà del catino di Fort Worth ha riscritto le sorti della competizione di ieri, gara che è stata interrotta per quasi 60 minuti per ‘fulmini nell’area’. La NASCAR è stata costretta a bloccare un evento che successivamente passerà nelle mani di Tyler Reddick.

La Chevy Carmaro #8 del RCR ha dato spettacolo prendendosi una bella rivincita dopo l’eliminazione di settimana scorsa in quel di Bristol. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ha tagliato il traguardo con margine sul già citato Logano, secondo all’arrivo con la propria Ford Mustang #22.

Tutti a rischio alla vigilia di Talladega dopo il Texas

I Playoffs 2022 entrano ora nel vivo con la tappa di Talladega, evento in cui tutto può succedere. Ci sarà da divertirsi nello Stato dell’Alabama, catino imprevedibile che potrebbe continuare una particolare statistica che sta caratterizzando per ora la fase cruciale del campionato.

I pretendenti per i Playoffs non hanno infatti ancora primeggiato da Darlington ad oggi. La situazione è indubbiamente molto particolare, tutti sono a rischio alla vigilia dalla seconda ‘Elimination Race’. Occhi puntati specialmente su Bowman, Bell, Chase Briscoe (Haas #14) ed Austin Cindric (Penske #2), matematicamente esclusi ad una settimana da un nuovo evento tutto da vivere nell’impianto più imponente dell’intero calendario della NASCAR.

Luca Pellegrini