Erik Jones ha vinto la tappa di Darlington della NASCAR Cup Series. Il #43 del GMS Petty ha primeggiato nella famosa Southern 500 strappando a Denny Hamlin (Gibbs #11) l’ipotetico passaggio al ‘Round of 12’ dei Playoffs.

Darlington: Elliott, Larson, Ky Busch e Kevin Harvick in difficoltà

La prima metà dell’evento, controllata nei primi giri da Joey Logano (Penske #22), è stata caratterizzata da due significativi danni per Hendrick Motorsports. Kyle Larson, campione in carica della Cup Series, è uscito di scena per un problema tecnico, una fase che ha preceduto il ritiro di Chase Elliott.

Il vincitore della regular season, #9 del gruppo, è finito violentemente contro le barriere di curva 1-2 prima di essere colpito da Chase Briscoe, portacolori dello Stewart-Haas Racing che riuscirà a riprendere la pista.

Kyle Busch ha preso in mano la gara con Denny Hamlin nella Stage 2. I due hanno tentato di controllare la manifestazione, una missione fallita in seguito ad un problema tecnico per il #18 di Gibbs Racing che sarà costretto ad alzare bandiera bianca.

Il nativo di Las Vegas non sarà l’unico ad arrendersi, ricordiamo infatti il principio d’incendio sull’auto #4 dello Stewart-Haas Racing di Kevin Harvick. Il #4 di Ford è stato obbligato al ritiro, attualmente ultimo tra coloro che spiccano nel ‘Round 16’. Il due volte campione condivide la zona eliminazione con Austin Cindric, Austin Dillon e Chase Briscoe, pronti a rifarsi settimana prossima dal Kansas.

.@KevinHarvick was able to exit his car after it caught fire at @TooToughToTame. pic.twitter.com/cJApKSp26f — NASCAR (@NASCAR) September 5, 2022

Come già detto, invece, nessuno è riuscito a conquistare un pass certo per il prossimo atto dei Playoffs. Erik Jones ha infatti messo tutti in riga regalando la 200ma affermazione per la leggendaria vettura #43, la terza in carriera per l’ex portacolori di Toyota che era già riuscito a mettere il proprio nome nella lunghissima storia della ‘Southern 500’.

Luca Pellegrini