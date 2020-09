Kevin Harvick vince la Southern 500, primo round dei NASCAR Playoff 2020. Il #4 di casa Haas, campione 2014 della serie, si è imposto per l’ottava volta in questa stagione, la 57^ in carriera e la terza in quel di Darlington.

Il Team Hendrick con Chase Elliott #9 ed Alex Bowman #88 ha iniziato alla grande imponendo un ottimo ritmo nelle prime battute. La condizione è cambiata a metà della Stage 1. Martin Truex Jr, il #19 del Joe Gibbs Racing, ha preso le redini della gara e si è imposto nella prima frazione prima di ripetersi nel secondo segmento.

Il campione 2017 della Cup Series si è visto sfumare la prima posizione all’inizio dell’ultimo terzo di gara a favore di Chase Elliott. Il #9 di casa Hendrick è stato ripreso da Truex che ha cercato in tutti i modi di infilare il rivale. L’alfiere di Gibbs ha perso il controllo della vettura e si è toccato con Elliott. Ad approfittare della situazione è stato Kevin Harvick che ha ringraziato i due e non ha più mollato la prima piazza.

Per quanto riguarda i piloti iscritti ai NASCAR Playoffs, sottolineamo i problemi di Brad Keselowski (#2 Penske) e Ryan Blaney (#12 Penske), in difficoltà nelle prime due frazioni. Dopo la Southern 500, Clint Bowyer (-0), Cole Custer (-3)., Matt DiBenedetto (-17) e Ryan Blaney (-17) sono virtualmente eliminati. Settimana prossima si gareggia a Richmond.

Luca Pellegrini