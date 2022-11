Ross Chastain ha riscritto la storia del Martinsville Speedway nella giornata di Domenica, al termine della penultima prova della NASCAR Cup Series. La manovra attuata all’ultima curva ha fatto rapidamente il giro del mondo, permettendo al #1 di Chevy di accedere per la prima volta al ‘Championship 4’ di settimana prossima.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022

Da eliminato a finalista: un sorpasso clamoroso per Ross Chastain

Ma ripercorriamo la storia di una mossa che non ha eguali nei 75 anni del noto catino che sorge in Virginia, impianto che da qualche stagione rientra nel calendario come ultimo impegno del ‘Round of 8’ dei Playoffs.

Il nativo dello Stato della Florida sembrava destinato a lasciare la lotta per il titolo a favore di Denny Hamlin (Gibbs #11), protagonista assoluto di una competizione vinta dalla Toyota Camry #20 di Christopher Bell (Gibbs).

Il tre volte vincitore della Daytona 500, invece, si è ritrovato nel finale alle spalle del rivale. Il 29enne, presente per il secondo anno a tempo pieno nella Cup Series, è riuscito invece ad accedere alla finalissima ribaltando ogni pronostico, recuperando grazie ad una manovra ardita ben tre posizioni negli ultimi metri.

This doesn’t even look real 😳 Ross fan, @caleb_matthew21 captured it perfectly…we all had the same reaction! pic.twitter.com/fVnhoPIXxV — Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) October 31, 2022

‘La mossa del secolo’ che può valere un titolo

‘The Watermelon Man’, soprannominato in questo modo per la sua caratteristica festa dopo ogni trionfo, ha deciso di scommettere il tutto per tutto per concludere davanti ad Hamlin sotto la bandiera a scacchi. Per compiere l’impresa ha utilizzato una mossa da videogioco, percorrendo gli ultimi secondi dell’evento strisciando contro le barriere di protezione all’esterno del tracciato.

Il nativo di Alva ha siglato il giro veloce dell’Xfinity 500, stabilendo il nuovo record assoluto del Martinsville Speedway per la Cup Series. Con un giro di ben due secondi inferiori alla concorrenza ha saputo superare anche Hamlin che, di conseguenza, è rimasto escluso dalla bagarre per il titolo. Tutti sono rimasti a bocca aperta: una mossa incredibile e ritenuta valida dalla NASCAR, seppur osservata, con le dovute differenze, anche in altre occasioni.

NEW. TRACK. RECORD.@RossChastain's final lap was 18.845 seconds, the fastest lap in @NASCAR Cup Series history at @MartinsvilleSwy. pic.twitter.com/Lmu1asxfEc — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) November 1, 2022

Non resta altro che attendere ora meno di sette giorni per scoprire se il ‘sorpasso del secolo’ del #1 di Trackhouse Racing sarà determinante per la conquista del campionato. La questione si risolverà a Phoenix: Ross Chastain si contenderà il titolo contro Joey Logno, il già citato Bell e Chase Elliott.

Luca Pellegrini