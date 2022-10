Christopher Bell ha vinto la tappa di Martinsville della NASCAR Cup Series accedendo di diritto al ‘Championship 4’. Il #20 di Gibbs avrà quindi una chance per contendersi il primato settimana prossima in una sfida da non perdere contro Chase Elliott, Joey Logano e Ross Chastain.

RETWEET if your favorite @NASCAR Cup Series driver will race for the championship! pic.twitter.com/OdNhV9VAQi — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022

Hamlin regna nelle due Stage

Denny Hamlin ha letteralmente dominato le due Stage iniziali dell’ultima gara del ‘Round of 8’. Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha dovuto vedersela a più riprese con le Chevy Camaro dell’Hendrick Motorsports. team che ha mostrato un ottimo passo in dalla green flag.

Chase Elliott #9 e Kyle Larson #5 hanno tentato invano di ostacolare il padrone di casa che ha saputo primeggiare in entrambi i traguardi volanti, una fase che ha preceduto l’avvento al comando da parte del teammate Christopher Bell #20.



Quest’ultimo, costretto a vincere per accedere ad un’ipotetica finale, ha preso le redini della manifestazione a meno di 200 passaggi dalla conclusione, una tendenza che nonostante una serie di caution continuerà fino alla bandiera a scacchi. Come accaduto a Charlotte, Bell è riuscito ad accedere al round successivo dei Playoffs, una missione non scontata visto l’obbligo di vincere a tutti i costi.

The final five laps were WILD! Here are Christopher Bell and Ross Chastain's moves to advance to the championship. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/3s5NgvirxR — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022

200ma affermazione per Gibbs Racing che sarà della partita nella finale contro Joey Logano, Chase Elliott e Ross Chastain. La Ford Mustang #22 di Penske e la Chevy Camaro #9 di Hendrick Motorsports si sfideranno quindi con il nativo dello Stato della Florida che per certi versi ha scritto al storia della NASCAR al fine di accedere all’atto conclusivo della stagione 2022.

Dal videogioco alla realtà a Martinsville

Ross Chastain, obbligato a superare Denny Hamlin per sperare di strappare un pass per il ‘Championship 4’ è stato semplicemente incredibile nell’ultimo giro di pista in quel di Martinsville. Il #1 del Trackhouse Racing ha registrato il nuovo primato della pista affrontando a tutta velocità curva 3-4 grazie al muro di protezione.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022

‘The Watermelon Man’ si è appoggiato al muro, una tentativo da videogioco che gli ha permesso di superare Hamlin a pochi metri dalla bandiera a scacchi. Il padrone di casa è finito così clamorosamente escluso dai Playoffs, una sorte condivisa con Ryan Blaney, William Byron e Chase Briscoe.

Appuntamento ora tra una settimana al Phoenix Raceway per una bagarre da non perdere. La sfida si svolgerà domenica, una finale non pronosticata per molti protagonisti che fino all’ultimo secondo della tappa di Martinsville apparivano spacciati.

The #NASCARPlayoffs are over for Denny Hamlin, William Byron, Ryan Blaney and Chase Briscoe. pic.twitter.com/NjWD1KWhUp — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022

Luca Pellegrini