Joey Logano #22 vince per la seconda volta consecutiva a Las Vegas, secondo appuntamento della NASCAR Cup Series 2020. L’alfiere del team Penske ha sfruttato al meglio l’ultimo restart, gestendo la leadership fino all’inizio dell’ultimo giro, momento in cui è scatttata la caution che ha chiuso l’evento.









Le prime fasi della competizione hanno visto la superiorità di Chase Elliott #9. Il pilota dell‘Hendrick Motorsport ha lottato a lungo con Kevin Harvick #4 e Martin Truex Jr #19 per sigillare entrambe le Stage.

Truex Jr, protagonista assoluto dei primi giri, storicamente molto veloce in Nevada, ha lasciato il gruppo di testa poco dopo l’inizio della Final Stage. Un errore nella sosta, provocato da un’infrazione di un meccanico addetto al cambio ruota, ha fatto scendere Truex in classifica. A questo penalty in pit road si è aggiunto un contatto con il muro in uscita da curva 4, un errore determinante per il successo.

Las Vegas, Logano resiste nel finale e vince

Nel finale di gara, Logano e Blaney #12 hanno preso un consistente gap sulla concorrenza prima di una nuova neutralizzazione che ha rimesso tutto in gioco per gli ultimi due giri finali. All’ultima green flag, Logano ha tenuto la prima piazza mentre alle sue spalle Matt DiBenedetto #21 infilava all’interno William Byron #24 e da quarto balzava secondo.

Un incidente nella pancia del gruppo ha tolto la possibilità di gustarci il finale dell’evento, ma tutto sembrava già scritto. DiBenedetto, secondo al traguardo, eguaglia il miglior risultato in carriera davanti a Ricky Stenhouse Jr #47 ed Austin Dillon #3.

Tra sette giorni andrà in scena l’appuntamento di Fontana.

Luca Pellegrini