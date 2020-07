Cole Custer vince la competizione del Kentucky Speedway riservata alla NASCAR Cup Series. Il #41 di casa Haas, esordiente dopo aver chiuso nei primi quattro posti la stagione 2019 della NASCAR Xfinity Series (la “F2” della seguitissima serie americana), ha colto il successo in un finale incredibile. Custer è il primo rookie della storia della NASCAR a trionfare in questo speciale tracciato di un miglio e mezzo.

L’evento si è inaugurato con lo splendido spunto di Aric Almirola. Il #10 di casa Haas ha preso le redini della corsa dopo pochi giri ed ha siglato la prima Stage di giornata. Brad Keselowski (Penske) ha approfittato di una caution, sul finire del secondo segmento della corsa, per passare al comando e mettere in bacheca il secondo punto playoffs di giornata, il premio che spetta al vincitore.

La Final Stage non ha mancato di regalarci sorprese. Le ultime fasi hanno visto molta lotta per il primato, una battaglia che si è decisa solo negli ultimi decisivi giri. Dopo una nuova Safety Car, la competizione del Kentucky Speedway si è protratta all’overtime, il prolungamento di due giri che entra in gioco nel caso in cui il leader della corsa non inizia l’ultimo giro in condizione di green flag.

Custer, sesto al restart, ha approfittato del duello tra Martin Truex Jr (Gibbs) e Kevin Harvick (Haas) per salire al comando all’inizio dell’ultimo giro. Pochi metri prima dell’ingresso di curva 1, Custer ha approfittato della linea esterna per beffare Truex, Harvick e Ryan Blaney (Penske), all’attacco con la sua Mustang #12.

Ricordiamo che Custer, grazie alla vittoria in Kentucky, accede automaticamente ai Playoffs della NASCAR, che scatteranno a settembre. Tra sette giorni si correrà in Texas.

Luca Pellegrini