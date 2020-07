Kevin Harvick mette in bacheca un nuovo successo ad Indianapolis, sedicesimo round della NASCAR Cup Series. Il #4 di casa Stewart-Haas mette a segno il quarto acuto stagionale, il terzo in cariera ad Indy, il secondo consecutivo nella Brickyard 400.

Dopo un ritardo di 30 minuti dovuto al maltempo, i bolidi della seguitissima serie americana hanno iniziato i 160 giri previsti nell’IMS. Joey Logano, #22 di casa Penske, ha controllato la prima fase della prova, prima di cedere il passo ad Harvick. Il #4 di casa Ford ha preso il controllo della competizione poco dopo la prima neutralizzazione dovuta alla competiton caution, la ‘pausa’ decisa dagli organizzatori che viene inserita nella Stage 1. Harvick ha ceduto la leadership della corsa al giovane William Byron (Hendrick), Uno dei pochi che ha deciso di non fermarsi ai box durante l’ultima Safety Car del primo terzo di gara.

Byron ha gestito per qualche giro la seconda fase prima di ricedere il passo ad Harvick. Quest’ultimo ha siglato la seconda frazione della gara, prima di intraprendere una splendida lotta con Denny Hamlin #11 (Gibbs). Come accaduto a Pocono la scorsa settimana nelle due corse disputate, una conquistata da Harvick ed una da Hamlin, i due si sono nuovamente sfidati per il primato nella Finale Stage. La Toyota #11 ha anticipato l’ultimo pit di giornata per strappare alla Ford #4 il primato. Tutto sembrava congelato per la vittoria fino a 7 giri dalla fine. Mentre affrontava curva 1, Hamilin è finito violentemente contro le barriere ed ha perso, da leader, ogni opportunità di vittoria. Harvick ha ringraziato ed ha preso le redini del gruppo.

La Mustang #4 ha gestito, con l’aiuto dei compagni di box Cole Custer #41 ed Aric Almirola #10, gli ultimi due giri dell’overtime. Alle spalle della Ford di punta di Haas troviamo Matt Kenseth (Ganassi), Aric Almirola (Haas), Brad Keselowski (Penske) e Cole Custer (Haas), rispettivamente dal secondo a quinto posto.

Dopo indianapolis, il prossimo evento tra 7 giorni in Kentucky.

Leggi anche: NASCAR | Pocono 2: Hamlin mette la quarta

Luca Pellegrini