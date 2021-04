Brad Keselowski vince negli ultimi due decisivi passaggi la Geico 500, decima tappa della NASCAR Cup Series. Il #2 di casa Penske si impone per la sesta volta a Talladega, la 35^ in carriera. Con l’affermazione odierna del pilota Ford, salgono a nove i vincitori nelle dieci competizioni svolte.

La prima fase si è aperta con una bellissima battaglia per la leadership tra Gibbs Racing (Toyota) e Penske (Ford). La lotta è continuata fino alla conclusione della Stage 1 quando, all’ingresso di curva 3, Denny Hamlin #11 ha toccato Joey Logano #22. Il contatto con la Camry ha fatto decollare la Mustang, un incidente che fortunatamente è finito senza conseguenze.

Take a look at the accident involving @joeylogano , @keselowski and others late in Stage 1 at @TALLADEGA . #GEICO500 pic.twitter.com/m4bg9LPgl9

Dopo il successo di Matt DiBenedetto #21 (Woods Brothers) nella Stage 1, la corsa ha visto una nuova carambola nel finale della seconda frazione. Hamlin, ancora protagonista dopo aver rimediato due sanzioni ai box, ha cercato in tutti i modi di sdoppiarsi, una missione finita nel peggiore dei modi. Martin Treux, teammate del tre volte vincitore della Daytona 500, ha spinto a muro il #11, incidente che ha coinvolto anche le Camaro di Hendrick Motorsport di Chase Elliott #9, Alex Bowman #48 e William Byron #24.

Dopo l’affermazione di Bubba Wallace #23 (23XI Racing) nella Stage 2 ed un ottimo gioco di squadra di Penske negli ultimi passaggi, la competizione si è protratta all’overtime in seguito a dei problemi tecnici avuti da Martin Truex Jr (Gibbs #19).

Brad @Keselowski WINS as they crash behind him at Talladega! Retweet to congratulate @Team_Penske and the No. 2 crew. pic.twitter.com/3SCDHAgocM

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 25, 2021