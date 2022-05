Dopo un lunghissimo e rocambolesco GP di Monaco e la tradizionale Indy500, il week-end del Memorial Day si è concluso con la ‘Coca Cola 600’, la sfida più lunga del calendario della NASCAR Cup Series con le sue 600 miglia. Denny Hamlin festeggia in quel di Charlotte per la prima volta nella propria storia, la seconda in questo imprevedibile 2022.

Retweet to congratulate Denny Hamlin on his Coca-Cola 600 win! pic.twitter.com/hfOBVPdv1r — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 30, 2022

Coca Cola 600, Hamlin mette tutti in riga all’overtime

Hamlin è stato il migliore in quel di Charlotte, protagonista sin dalle prime fasi di una prova che ha regalato parecchie emozioni e colpi di scena. Chase Eliott (Hendrick Motorsports #5), Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99) e Ross Chastain (Trackhouse Racing #1) hanno conquistato nell’ordine le tre frazioni in programma, una in più rispetto al canonico programma vista la lunghezza della gara.

Chris Buescher flips at Charlotte. He's okay. pic.twitter.com/op5MtHU16h — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 30, 2022

Tutto si è deciso negli ultimi 40 passaggi, una fase che ha seguito in ordine cronologico una bandiera rossa in seguito all’incidente di Chris Buescher. Il #17 del RFK Racing, la squadra di Brad Keselowski, si è ribaltato davanti alla tribuna principale, la direzione gara ha sospeso la prova al fine di riportare le condizioni di sicurezza.

Il finale è stato oltremodo interessante con due overtime. La ‘Coca Cola 600’, il nome ufficiale della manifestazione, è stata protratta in seguito ad un testacoda da parte di Chase Briscoe (Haas #14), determinato a prendere il comando su Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5).

Quest’ultimo ha gestito il restart alla perfezione, una situazione che è presto cambiata all’uscita di curva 4 con un contatto che ha escluso Larson, Austin Dillon (RCR #3), Chastain e molti altri.

Il secondo overtime ricco d’emozioni con un duello speciale tra Denny Hamlin e Kyle Busch. Il #11 ed il #18 di Gibbs Racing (Toyota) si sono contesi il primato ad armi pari, uno spettacolare side by side che ha incoronato il tre volte vincitore della Daytona 500 per una manciata di decimi sul campione della serie.

Prossima competizione tra una settimana in quel del Gateway, ovale che debutta nella Cup Series.

Luca Pellegrini