Manca sempre meno al Championship 4, l’epilogo della NASCAR Cup Series 2021. Quattro piloti si giocano il titolo con una sola regola in mente: il primo che arriva al traguardo è automaticamente campione!

Championship 4: una gara che vale una stagione

Kyle Larson #5, Chase Elliott #9, Denny Hamlin #11 e Martin Truex Jr #19 sono i finalisti della Cup Series 2021. Due di questi hanno già vinto almeno una volta il titolo, gli altri sono pronti per concludere al meglio una stagione di primo profilo.

Uno su tutti è senza dubbio Kyle Larson che è il favorito d’obbligo. Il californiano di Hendrick Motorsport arriva al championship decider con nove acuti all’attivo. Il nativo di Elk Grove ha la prima chance in carriera di aggiudicarsi la serie in un tracciato che per ora non lo ha mai premiato.

Il #5 di Chevrolet arriva all’appuntamento di Avondale con in tasca il trofeo di campione della regular season. Per lui si tratta di una vera e propria rinascita dopo aver saltato quasi tutte le competizioni del 2020. Ricorderete infatti l’esclusione della NASCAR per aver utilizzato un epiteto razziale in una gara su iRacing in piena emergenza sanitaria.

Elliott vs Larson in casa Hendrick

Il suo diretto rivale è Chase Elliott, teammate di Kyle nella formazione di Rick Hendrick. Il georgiano ha la possibilità di ripetere quanto fatto nel 2020 quando fu semplicemente il più forte durante la finale. Il campione in carica vanta quest’anno solo due affermazioni, un dato ininfluente visto il particolare format della Cup Series.

Il #9 della serie non vuole perdere la propria supremazia in squadra e si appresta a vendere cara la pelle al teammate ed alle due Toyota del Gibbs Racing con Denny Hamlin e Martin Truex Jr.

#11 e #19 sfidano le Chevy

Dopo aver perso in que di Martinsville la Camry #18 di Kyle Busch restano ancora in gioco due Toyota per il Joe Gibbs Racing. Denny Hamlin e Martin Truex Jr. si apprestano regalare emozioni in un impianto che gli ha già premiati in almeno un occasione.

Il primo, vincitore nel 2019 nella prova autunnale nella Valley of the Sun, non ha mai vinto il titolo. Il 40enne nativo di Tampa (Florida) vanta 46 affermazioni nella Cup Series, ma non è ancora riuscito a svettare al termine del campionato. Con tre Daytona 500 all’attivo il successo nel ‘Championship 4’ coronerebbe una carriera incredibile al termine di un 2021 che lo ha sempre visto tra i primi.

Discorso differente per Martin Truex che svettò nella finale del 2017 dopo aver controllato l’intero campionato. Il #19 del gruppo insegue come Elliott il secondo sigillo nella seguitissima serie statunitense che dal prossimo anno si prepara per accogliere delle nuove inedite auto. Il 40enne del New Jersey ha 31 successi in carriera, uno di questi ottenuto proprio quest’anno in quel di Phoenix.

Chi vincerà? Appuntamento a domenica per scoprirlo.

Luca Pellegrini