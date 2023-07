Nel corso di questa stagione del motocross mondiale MXGP Andrea Adamo ha riportato in alto i colori dell’Italia. Ad ormai metà stagione, il pilota italiano di KTM si trova in testa alla graduatoria di MX2. Questo risultato, in parte inaspettato, ha portato la casa di Mattighofen a rinnovare il contratto con la tabella #80 per i prossimi anni.

UNA STAGIONE DA FAVOLA

Solo 12 mesi fa KTM ha annunciato la firma per la categoria cadetta della MXGP di Andrea Adamo. Il pilota siciliano, allora 18enne, arrivava da una stagione con alti e bassi con la GASGAS del team SM Action. Oltre al primo podio di carriera nel MXGP di Mantova, Adamo ha chiuso la stagione al 8° posto nel mondiale MX2 con 437 punti.

Nel 2023 Andrea Adamo ha già conquistato ben 488 punti nella graduatoria mondiale dopo “solo” 11 dei 19 appuntamenti in programma. La tabella #80 ha decisamente alzato il proprio livello nel corso di questa stagione, dimostrando ampliamente di meritare la sella ufficiale. Dopo il primo podio con il team ufficiale KTM conquistato nel MXGP di Argentina, Adamo ha centrato altri sei podi in questa prima metà di stagione, vincendo anche il MXGP di Trentino. L’unica cosa che manca in questa stagione MXGP a Andrea Adamo è la vittoria di manche, ma le 15 top 3 nelle gare domenicali fanno ben sperare.

“NON POSSO CHIEDERE DI PIÙ”

KTM ha quindi deciso di continuare in MXGP con Andrea Adamo nelle prossime stagioni, perlomeno fino alla fine della sua avventura in MX2. Per ora la lotta mondiale rimane senza dubbio un obiettivo, visti i 26 punti di vantaggio che l’italiano ha nei confronti di Thibault Benistant. Bisognerà fare attenzione al ritorno di Jago Geerts: il belga, dopo l’infortunio al polso in Francia, il pilota Yamaha è tornato alla vittoria nel MXGP di Lombok. Al momento la tabella #93 si trova a 47 lunghezze dalla vetta, ma è senza dubbio il pilota più pericoloso per la lotta iridata.

Riguardo al suo accordo con KTM per continuare in MXGP, Andrea Adamo ha dichiarato: “È così bello rinnovare il contratto. Mi trovo davvero bene con la squadra e non potrei chiedere di più. Quest’anno sta andando tutto per il meglio: abbiamo vinto un Gran Premio, abbiamo la tabella rossa e siamo andati sul podio molte volte. Lavoriamo per questo e stiamo ottenendo i risultati sperati, ma vogliamo di più. Sono orgoglioso di rappresentare questo grandissimo brand per le prossime stagioni.“

Valentino Aggio

