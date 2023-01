In un mondo competitivo come quello del motociclismo sono sempre meno quelle che potremmo considerare “bandiere”. Per fortuna, la MXGP ha nel campione del Mondo 2018 e 2021 Jeffrey Herlings un vero e proprio atleta fedele. L’olandese ha deciso di rinnovare fino al 2025 il proprio impegno nel mondiale con KTM, raggiungendo così i 15 anni in Orange.

KTM TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO

Il terribile infortunio che ha tenuto lontano dalle piste MXGP Jeffrey Herlings ha preoccupato sia appassionati che addetti ai lavori. L’allora campione del Mondo in carica ha saltato tutto il 2022 delle ruote tassellate dopo la terribile caduta in allenamento, non avendo così la possibilità di difendere la propria corona. Il giallo Herlings ha tenuto banco per tutta la stagione: alcuni hanno anche pensato ad un possibile ritiro del #84. Questo rinnovo biennale scaccia quindi i fantasmi sull’eventuale ritiro dell’olandese, che quest’anno spegnerà 29 candeline.

Contento lui, ma soprattutto contenta KTM. Il 2022 della casa austriaca in MXGP senza Jeffrey Herlings è stato totalmente da dimenticare. L’unica nota positiva è il secondo titolo in MX2 per Tom Vialle, ora negli USA. Un cinque volte iridato come Herlings è uno grande spot per il mondiale motocross e per un brand che ha fatto dell’off-road il proprio punto di forza. Il progetto 2023 sembra essere più che buono, vista la ottima partenza di Cooper Webb nel Supercross: occhio però a Yamaha e Honda.

LA 100^ E LE SIRENE DALL’AMERICA

La MXGP ha in Jeffrey Herlings uno dei migliori piloti dell’ultimo decennio. Per restare nel mondiale l’olandese ha senza dubbio delle motivazioni. Una su tutte è la caccia al 100° successo in carriera: il #84 è per ora fermo a 99 affermazioni e 131 podi iridati, di certo Herlings vorrà fare cifra tonda. Inoltre, il pilota ha spesso parlato della volontà di correre con la tabella #1. Visto il contratto appena firmato, se Herlings dovesse laurearsi campione per la sesta volta nel 2023, avrebbe la possibilità di farlo.

Le sirene che arrivano però dagli Stati Uniti sono sempre presenti. Herlings sembra essere il pilota perfetto per un campionato come il Supercross, specialmente il National. In effetti Herlings ha già disputato una gara negli States: era il 2017 quando un giovane olandese ha fatto doppietta sulla pista di Crawfordsville, annichilendo tutti i concorrenti americani. La sfida oltreoceano è sicuramente stuzzicante per ogni pilota e questo contratto sembra annunciare le ultime due stagioni del pilota nella serie iridata.

“SONO FELICE DOVE SONO”

Riguardo al suo rinnovo in MXGP, Jeffrey Herlings ha dichiarato: “Siamo stati insieme per molto tempo: penso di essere l’atleta più longevo di Red Bull KTM dato che questa sarà la mia quindicesima stagione, in quanto ho firmato per la prima volta nel 2009. Ora abbiamo ancora due anni insieme e forse altri: è fantastico. Ci troviamo molto bene insieme e tutti stiamo lavorando per un obiettivo comune. Sono davvero contento di aver nuovamente esteso il mio contratto, specie dopo il periodo davvero difficile che ha rappresentato il 2022 per tutti noi: sono orgoglioso che il team e l’azienda credano ancora in me. Non volevo andarmene, sono felice dove sono ed amo questo gruppo.”

Valentino Aggio

