La MXGP torna subito in azione al GP di Francia dopo un’emozionante gara a Madrid lo scorso weekend. A Ernée ci si aspettava una grande prestazione da parte di Maxime Renaux, fresco vincitore del GP di Spagna una settimana fa. Invece Yamaha a questo giro ha fatto affidamento su Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff, che finiscono rispettivamente primo e terzo. Questa è la prima vittoria nel 2022 per Seewer, che esce finalmente da un periodo difficile. In mezzo ai due c’è la GasGas di Jorge Prado, che chiude secondo dopo il brutto GP di casa.

YAMAHA VINCE ANCORA…IN RIMONTA!

Quello sullo storico tracciato di Ernée è stato un MXGP davvero difficile da decifrare. Jorge Prado ha infatti condotto per buona parte entrambe le manche in MXGP al GP di Francia. Purtroppo per il 21enne iberico, le energie sono mancate nella fase finale di entrambe le gare, vedendo così subire il ritorno di Jeremy Seewer in gara 1 e Glenn Coldenhoff in gara 2. Se Prado è riuscito a limitare i danni chiudendo al secondo posto nella prima gara, nel tardo pomeriggio francese Prado si è ritrovato in terza posizione dietro alle due moto di Iwata. Un podio insperato invece quello di Coldenhoff, arrivato solo 12° nella prima manche dopo essere precipitato in fondo alla classifica a causa di un contatto multiplo alla prima curva. Questo è il terzo podio consecutivo per il #259, che conferma così il proprio ottimo stato di forma.

Weekend più complicato del previsto per il rookie Maxime Renaux. Il beniamino di casa ha chiuso 9° in gara 1 dopo qualche contatto in partenza, mentre al 6° posto in gara 2. Renaux non riesce a fare di meglio di un ottavo posto generale, perdendo così punti non solo dal leader Gajser ma anche dagli inseguitori Seewer e Prado. Da sottolineare anche la prestazione di Brent Van Doninck, addirittura sul podio di manche in gara 1 (3°) e 6° al termine del GP.

TIM GAJSER PASTICCIONE

Quella in MXGP al GP di Francia è una prestazione a due facce per Tim Gajser. Nonostante si sia dimostrato davvero veloce in entrambe le prove, lo sloveno ha commesso qualche errorino di troppo a Ernée. L’attuale tabella rossa è stata coinvolta nella caduta di gruppo della prima curva in gara 1. Gajser è precipitato per terra quasi fuori dalla pista, chiudendo il primo giro in 18^ piazza. Da lì in poi il #243 è partito in una rimonta furibonda che lo ha visto arrivare addirittura in quinta posizione, ma non con pochi rischi. Gajser prima ha tagliato la pista dopo aver perso il posteriore rischiando di cadere, poi è proprio finito a terra mentre si giocava il podio con Van Doninck e Jacobi.

Storia abbastanza simile nella seconda manche: Gajser parte male ed è costretto ad inseguire. Il passo ovviamente c’è e la tabella rossa recupera senza troppi problemi. Dopo essere arrivato alla coda di Seewer e Prado, Gajser commette l’ennesimo errore. Il pilota HRC cade nuovamente, perdendo definitivamente la chance di arrivare 2° e avendo la peggio pure nel duello all’ultimo giro con Prado, chiudendo 4° la manche. I 34 punti di Ernée cambiano poco per il campionato di Gajser, il quale è comunque riuscito ad incrementare il proprio margine in classifica a 73 lunghezze su Renaux.

MX2 | FESTA FRANCESE CON VIALLE E BENISTANT

La MX2 si è presa la scena a Ernée: tutto il pubblico transalpino ha guidato grazie al proprio appassionato tifo Tom Vialle al terzo successo consecutivo. Il francese di KTM ha avuto la meglio del rivale Jago Geerts in gara 1, mentre ha chiuso il podio dietro alle due Yamaha. Vialle è riuscito ad aggiudicarsi il GP di casa con un solo punto di vantaggio su Geerts, andando così a +11 in campionato sul belga. L’altro pilota di casa, Thibault Benistant, ha conquistato la seconda manche di MX2 aiutando così involontariamente il connazionale nella conquista della classifica assoluta.

YAMAHA BEFFATA IN FRANCIA

Vincere a casa della tabella rossa Tom Vialle sarebbe stato importantissimo per il morale di Yamaha e Jago Geerts, ma qualcosa è andato storto. Il pilota belga ha ritrovato il vizio della caduta nella prima manche mentre era in una rimonta furiosa nei confronti di Vialle. Nonostante ciò, il #93 è arrivato sul traguardo a meno di due secondi dal pilota KTM. Nella seconda manche Geerts è stato beffato dal proprio compagno di tenda, che ha vinto facendo così sfumare la vittoria del GP al pilota di punta della casa giapponese.

La seconda beffa per Yamaha è arrivata proprio con Thibault Benistant: nonostante la vittoria nella seconda manche ed il terzo posto nella classifica generale, il francese avrebbe potuto conquistare qualcosa di più. In gara 1 infatti il #198 ha chiuso “solo” in ottava posizione. Questo è dovuto ad un problema avuto sulla sua Yamaha 250cc in partenza: il pilota di casa è stato infatti fermo ai cancelletti di partenza per svariati secondi. La gara di Benistant è stata dunque in salita, arrivando comunque nelle zone alte della classifica. Il passo mostrato era in grado di lottare per il podio pure nella prima manche: quindi c’è un po’ di rammarico per il giovane transalpino.

